30 de julio de 2026 Inicio
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Irán confirmó la muerte de tres soldados tras el último ataque de Estados Unidos

Una nueva ofensiva del Comando Central estadounidense contra varios objetivos en la provincia de Zanjan, dejó como saldo tres militares fallecidos, según informó la Guardia Iraní en las últimas horas.

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Un ataque sobre el territorio iraní. (Archivo)

Un ataque sobre el territorio iraní. (Archivo)

La Guardia Revolucionaria confirmó que al menos tres soldados murieron tras el último ataque de Estados Unidos durante la madrugada al noroeste de la provincia de Zanjan. Durante los últimos días, las ofensivas incrementaron tensando la situación en Medio Oriente y lejos de una resolución del conflicto.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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La Guardia Revolucionaria comunicó la muerte de los tres soldados: "En el brutal ataque perpetrado por el régimen terrorista de los Estados Unidos criminal, el 30 de julio de 2026, tres valientes y abnegados miembros de los Guardianes de la Revolución de la provincia de Zanjan se convirtieron en mártires".

En redes sociales, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que "completaron con éxito una intensa oleada de ataques contra Irán en respuesta al intento de ataque con misiles del día anterior contra las fuerzas estadounidenses".

Según explicaron la ofensiva fue dirigida a "centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, emplazamientos de vigilancia y defensa costera, y capacidades marítimas". Con el objetivo de "reducir aún más las amenazas que Irán y sus aliados representan para las fuerzas estadounidenses, el transporte marítimo comercial y los países vecinos del Golfo".

Estados Unidos interceptó un "ataque sorpresa" de Irán contra bases en Medio Oriente

La tensión crece en Medio Oriente, el Comando Central de Estados Unidos informó que interceptó un "ataque sorpresa" de Irán contra bases. En paralelo, las fuerzas estadounidenses junto a Arabia Saudita realizaron una ofensiva en Irak con más de 30 ataques aéreos con drones dirigidos en 72 horas.

"Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas de EE.UU. con base en Oriente Medio. Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito. Las fuerzas de EE.UU. permanecen vigilantes y en un alto estado de preparación", compartió el Comando Central de EE.UU en redes sociales.

Eso no es todo, también se reanudaron los combates en otras zonas de Medio Oriente: Estados Unidos junto a las fuerzas armadas de Arabia Saudita realizaron una ofensiva de "precisión en Irak el 28 de julio contra terroristas alineados con Irán".

"A quienes el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) había ordenado atacar a las fuerzas estadounidenses y la infraestructura energética saudí. Aviones de combate estadounidenses y saudíes atacaron múltiples instalaciones logísticas y de armas terroristas en el este de Irak, en una enérgica respuesta a más de 30 ataques aéreos con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica en las últimas 72 horas", sentenciaron desde el Comando.

En esa línea explicaron que "entre febrero y abril de 2026, se registraron más de 600 intentos de ataque contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses por parte de milicias terroristas alineadas con Irán en Irak. La Guardia Revolucionaria Islámica y sus grupos terroristas afines deben cesar estos ataques para evitar una mayor respuesta militar de Estados Unidos".

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