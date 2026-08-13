Peter Lamelas apuntó contra China y lanzó una advertencia a la Argentina: "No va a ayudar a que lleguen las inversiones"

El embajador estadounidense condicionó la llegada de capitales extranjeros a la exclusión de tecnología china en redes críticas como Vaca Muerta. El conflicto incluye amenazas de quita de visas a directivos locales y una creciente tensión por la base espacial en Neuquén.

Lamelas habló en el marco del evento que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, lanzó una dura advertencia y aseguró que la presencia de tecnología china en infraestructuras estratégicas "no va a ayudar" a que lleguen inversiones internacionales al país. El funcionario estadounidense apuntó contra el control que el Partido Comunista Chino ejerce sobre sus tecnológicas, afirmando que cualquier información que pase por sus redes de inteligencia artificial es controlada por el Estado asiático.

En el marco del evento que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), se observó una tensión diplomática a raíz de las negociaciones de la cooperativa eléctrica CALF con el gigante Huawei para el equipamiento de un centro de datos.

"La energía que va a mover el mundo viene de aquí mismo. La pregunta ya no es si Argentina va a convertirse en una potencia energética, es quién va a ser parte de esta transformación", las palabras del @USAmbassadorARG , Peter Lamelas, en el #AmChamEnergyForum pic.twitter.com/vrzvRlREh6

El punto más álgido de la exposición de Lamelas fue el ataque frontal contra la tecnológica y su vínculo con Beijing. El embajador denunció que " China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial (IA)" y subrayó que, en ese sistema, "todo está controlado por el Partido Comunista Chino" .

En tono desafiante, Lamelas sentenció que la adopción de estas tecnologías "no va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta" y dejó una pregunta retórica para el auditorio: "¿Por qué en uno de los países más capitalistas y más libres del mundo, Estados Unidos, no se puede comprar ni vender equipos de Huawei?" .

La disputa no fue solo discursiva, ya que el conflicto escaló tras las presiones de la Embajada a la cooperativa neuquina CALF para que aborte un acuerdo con la firma china. Según trascendió, se advirtió a los directivos sobre posibles " restricciones de visado" si avanzaban con el proyecto, un hecho que la cooperativa calificó de presión indebida.

Lamelas, lejos de suavizar la postura, ratificó que las empresas estadounidenses son "líderes globales de seguridad y transparencia" y que, por esa razón, no utilizan tecnología china considerada crítica, reforzando la idea de que Washington monitorea de cerca cada paso tecnológico en la cuenca.

El embajador de EE.UU. en Argentina cuestionó el uso de tecnología china en Vaca Muerta



Peter Lamelas aseguró que los inversores extranjeros quieren "garantías" de que sus datos están protegidos y advirtió: "El uso de tecnología china no va a ayudar a atraer inversiones". pic.twitter.com/Q3EpfCZXwS — Filo.news (@filonewsOK) August 13, 2026

La respuesta de la diplomacia china fue contundente y apeló a la soberanía nacional. Acusaron a Washington de haber "avivado deliberadamente la teoría de la amenaza china" con una conducta que calificaron de "arrogancia" y de "grave falta de respeto hacia la soberanía" de terceros países.

Citando un proverbio, la representación de Beijing disparó: "Si se quiere acusar a alguien, siempre habrá pretextos", y cuestionó que Estados Unidos pretenda decidir qué proveedores son fiables mediante la amenaza de revocar visas. Por su parte, Huawei defendió su historial de 25 años en el país, definiéndose como una "empresa 100% privada" con un desempeño "impecable en materia de ciberseguridad".

Hacia el cierre, Lamelas apeló al pragmatismo económico para urgir al sector privado a alinearse con los intereses de la Casa Blanca, utilizando una frase popular: "No se duerman. Cocodrilo que se duerme, es cartera". Tras destacar que la producción récord de 850.000 barriles diarios convierte a "Vaca Muerta en el verdadero motor del éxito económico actual", el embajador ofreció el respaldo total de su oficina para quienes elijan el camino estadounidense. "Si están en el sector tecnológico, traigan soluciones ahora. Si tienen capital, es el momento de invertir. Y si necesitan el respaldo de la Embajada, avísennos", concluyó.