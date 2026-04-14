Estados Unidos levantó sanciones económicas contra Venezuela: permitirá algunas transacciones

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros flexibilizó sus castigos al país caribeño y autorizará operaciones de varias entidades. La medida apunta a fortalecer el sector petrolero y estabilizar el gobierno de Delcy Rodríguez.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos eliminó sanciones contra el Banco Central y otras entidades financieras de Venezuela, en el marco de la flexibilización de su política de los castigos económicos al país vecino luego de la captura del expresidente Nicolás Maduro.

En un comunicado, el organismo dependiente del Departamento del Tesoro anunció una licencia que autoriza operaciones con varias entidades venezolanas, entre ellas el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.

Según consignó el sitio de noticias estadounidense Axios, la medida permitirá que el Banco Central de Venezuela y otras grandes instituciones vuelvan a utilizar dólares, reciban ingresos procedentes de las ventas de petróleo y se reincorporen al sistema financiero global bajo control de Estados Unidos. La decisión apunta a impulsar el sector petrolero y estabilizar la gestión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Maduro fue capturado y extraído del país caribeño en un avión junto a su esposa, Cilia Flores , en el marco de una operación militar llevada a cabo el 3 de enero. El líder del régimen chavista enfrenta cargos como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y con vínculos con grupos que Washington considera terroristas, se dirigió a la sociedad del país caribeño.

En su primera comparecencia ante la Justicia estadounidense, el exmandatario venezolano se declaró no culpable y se definió como “prisionero de guerra” , al tiempo que denunció haber sido capturado en su residencia en Caracas.

En tanto, la defensa también abrió frentes paralelos. Sus abogados plantearon objeciones al proceso e incluso solicitaron la anulación del juicio, argumentando limitaciones para financiar la estrategia legal debido a sanciones económicas.

La última declaración de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Maduro entró el 26 de marzo a la sala del tribunal con una sonrisa y dando los buenos días a su equipo legal. Lucía el pelo canoso y parecía más delgado y serio que en la primera audiencia, celebrada el pasado enero, al igual que Flores, según detalló el diario venezolano El Nacional y reflejó la agencia Noticias Argentinas.

Los abogados mencionaron que Flores estaba mal de salud y pendiente del resultado de un ecocardiograma.

La defensa de Flores y Maduro, capturados en Caracas el 3 de enero por tropas estadounidenses, pidió en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negara a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos de los venezolanos.

Tanto Maduro como el gobierno venezolano están sujetos a sanciones de Estados Unidos, por lo que uno de los abogados, Barry Pollack, solicitó ese permiso a la OFAC, pero menos de tres horas después la agencia emitió una licencia enmendada que bloquea la transacción, según denunció.

Por su parte, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el gobierno estadounidense debería poder “utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional”.

Wirshba también aseguró que los acusados están “saqueando la riqueza de Venezuela” y que “permitirles acceder a esos fondos socavaría las sanciones” impuestas por Estados Unidos.

Sin embargo, el juez Hellerstein respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, “no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”, y recalcó que “las cosas han cambiado en Venezuela”.