Se filtró el nombre de la nueva novia de Ian Lucas y sorprendió a todos.

Se filtró el nombre de la nueva novia de Ian Lucas y sorprendió a todos : sería modelo e influencer y quedó en el centro de las miradas después de ser vista junto al ganador de MasterChef Celebrity en una salida que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El romance aparece en un momento de fuerte crecimiento profesional para el youtuber. Después de consagrarse en el certamen culinario, el creador de contenido amplió su presencia en televisión y comenzó a formar parte de nuevos proyectos vinculados al entretenimiento y la cobertura del Mundial 2026.

Mientras tanto, la prensa y followers siguen pendientes de cada movimiento de la pareja, que ya se convirtió en uno de los temas más comentados dentro del universo del espectáculo y las figuras digitales.

Aunque hasta ahora mantenía un perfil bajo dentro del mundo mediático, Renata Mónaco ya había construido una comunidad propia en plataformas digitales gracias a sus contenidos vinculados a moda, viajes y lifestyle. En Instagram suma miles de seguidores y en TikTok logró consolidar una audiencia aún más amplia con videos de looks, salidas y momentos cotidianos.

La repercusión creció luego de que distintos medios comenzaran a señalar que ella sería la joven que acompaña actualmente a Ian Lucas en esta nueva etapa sentimental. El influencer ya había adelantado días atrás que estaba “conociendo a alguien” y que buscaba vivir el vínculo lejos de la exposición y el ruido mediático.

La primera aparición pública entre ambos ocurrió cuando Ian fue interceptado por un cronista tras una entrevista. Al finalizar la nota, el influencer regresó a un auto donde Renata lo esperaba y allí se produjo una escena de complicidad y un beso que despertó la curiosidad de los seguidores.

A pesar de la viralización del momento, la joven evitó hablar públicamente sobre la relación y eligió no dar detalles. Esa actitud reservada reforzó todavía más el interés de las redes sociales y de los programas de espectáculos.

En paralelo, también había quedado envuelto en rumores sentimentales con otras figuras del ambiente, entre ellas Sofía Gonet, aunque él mismo se encargó de desmentir esas versiones. Ahora, con la aparición de Renata Mónaco, todo indica que el influencer apuesta por una relación mucho más tranquila y alejada de los escándalos.