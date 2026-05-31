31 de mayo de 2026 Inicio
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Caso ANDIS: la voz de Spagnuolo y la pista de la Suizo Argentina

El juez Ariel Lijo ordenó una pericia para determinar si la voz registrada en los audios que dieron origen a la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad pertenece su exdirector. Los elementos reunidos en el expediente refuerzan las sospechas sobre el presunto rol de la droguería Suizo Argentina en el manejo de contrataciones y compras de medicamentos dentro del organismo.

Ariel Zak
Por
Ariel Zak
Diego Spagnuolo

Diego Spagnuolo, exdirector de ANSIS.

“Hola, sí, sí, hola. Uno, uno, uno. Uno, dos, tres, probando.”

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Ese podría ser uno de los ejercicios que le pidan que realice Diego Spagnuolo cuando se presente ante la justicia para producir una muestra de voz. En rigor, deberá presentarse y grabar ante la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional. Ocurre que el juez federal Ariel Lijo ordenó que se convoque al extitular de la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS) “a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”. Contra ese material se comparará la voz que, aparentemente en un bar, fue grabada mientras el exfuncionario hacía referencia a coimas —vinculadas a la compra de medicamentos— cuyo destino final era la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei.

Esos audios que en su momento reveló el canal de streaming Carnaval fueron la noticia que disparó denuncias penales, que luego se convirtieron en una causa judicial. Sin embargo, los investigadores no utilizaron esas grabaciones como elemento de cargo y conocida la noticia criminal produjeron prueba independiente que permitió avanzar con la causa. Las defensas siempre insistieron en que se avance con el análisis de esas grabaciones. Y así lo ordenó el juez Lijo, siguiendo los lineamientos fijados por la Cámara Federal porteña.

andis agencia

“De confirmarse que la voz grabada es la de Spagnuolo y que sus dichos no fueron alterados, ¿podría utilizarse como prueba?”, se preguntaban por estos días en los pasillos de Comodoro Py abogados que ahora dudan si ese peritaje fue conveniente como estrategia de las defensas.

Las sospechas sobre el rol de la droguería Suizo Argentina

De esos audios surgían datos que robustecen una línea de investigación que la fiscalía mantiene bajo siete llaves: la que conduce a la droguería Suizo Argentina como parte fundamental en el entramado de las presuntas coimas. Los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker ya fueron allanados, sus teléfonos secuestrados y la empresa también allanada. Todavía resuena en el expediente la negativa del jefe de sistemas de esa compañía a hacer un blanqueo de claves para que la justicia pudiera acceder a los correos electrónicos corporativos.

La voz, atribuida a Spagnuolo —incluso por el propio gobierno, que lo corrió inmediatamente de su cargo—, aseguraba que “la gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Escuchame, ahora no va más el 5, ahora tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo llevamos a Presidencia’. Así se están manejando”.

“La Suizo mandaba dentro de ANDIS y manejaba las compras a su gusto”, sostuvo una fuente que conoce por dentro los pasillos de esa agencia del Estado. Un gerente de la droguería daba órdenes dentro de la ANDIS. “Llamó Sebastián”, era una de las frases que se escuchaban en la Agencia cuando había que ejecutar una orden, según pudo reconstruir este medio. Ese “Sebastián” sería Nuner Uner, uno de los directores de la Sociedad Anónima de la DSA, quien fue allanado en la causa.

Diego Spagnuolo
Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS.

Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS.

Amén de lo ilustrativo que pueden resultar esas frases escuchadas en los pasillos de ANDIS, lo cierto es que la familia Kovalivker —dueña de la Suizo— mantenía fuertes lazos con quienes manejaban en los hechos esa agencia. El programa Incluir Salud estaba bajo las órdenes de Daniel María Garbellini, quien antes había trabajado en el mismo lugar durante el gobierno macrista, bajo las órdenes de Pablo Atchabahian. Lo que va de la investigación judicial permitió establecer que Atchabahian, vinculado al macrismo, siguió ejerciendo control en Andis a través de Garbellini hasta que estalló el escándalo.

Los vínculos de los Kovalivker

También es conocida la relación directa entre Jonathan Kovalivker -quien maneja los destinos de la droguería Suizo Argentina- y el propio Mauricio Macri. Compartieron una selfie después de un partido de paddle ocurrido en los días en los que la Argentina elegía presidente en el 2023. Y nunca cortaron el vínculo. El año pasado, de hecho, fueron vistos compartiendo una bebida en la confitería Pepino, en la localidad de Martinez, en las a poco de que estallara la causa que puso a la Suizo en la lupa de la justicia. La línea Kovalivker-Macri-Atchabahian-Garbellini es evidente.

En los dos dictámenes en los que el fiscal Picardi fijó algunas de las líneas de investigación, surge un elemento que robustece la sospecha de la participación de la droguería Suizo Argentina en el esquema de control de los movimientos de Andis. Se trata de un audio que le envió, en junio del 2025, Atchabahian al lobbista procesado Miguel Ángel Calvete. El mensaje fue el siguiente:

“Che Miguelito, ahí recién me llamó Dani [Garbellini] que estuvo con el pelado [Spagnuolo] charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito (Santiago Caputo) y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja (aparentemente uno de los Menem), así que estamos todos alineados en la misma. Dani [Garbellini] opina lo mismo. Todos opinamos lo mismo. Acá creo que ahora sí, más que nunca, hay que cerrar filas y espero que el pelado [Spagnuolo] lo entienda así y no haga una torpeza, ¿no? Pero dejale la tranquilidad de que estamos todos alineados para la conservación de todo lo mismo. Así que, bueno, cualquier cosa te voy diciendo. Yo te voy mandando mensajes y vos lo leerás cuando puedas. Y vos lo mismo, mandame y yo… Estamos en línea, vos quedate tranquilo. Cualquier novedad yo te voy diciendo. Bueno hermano, un beso enorme”.

Faltaban días para que salieran a la luz los audios en los que se escucha, aparentemente, a Spagnuolo. Los actores estaban inquietos. Quienes escucharon el mensaje que Atchabahian le envió a Calvete —y lo analizaron junto con otros datos— estiman que había una disputa entre dos facciones del gobierno por la caja de ANDIS. Además, aseguran que “el Helvético” es una referencia directa a la Suizo Argentina.

“Espero que el pelado lo entienda así y no haga una torpeza”, se decían. El pelado —acaso Spagnuolo— seguía hablando y contando a colegas suyos, abogados, los pormenores de la vida interna del Estado mileísta. Uno de ellos habría traicionado su confianza mientras tomaban un café en un mítico bar ubicado a metros del Palacio de Tribunales.

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