5 de abril de 2026 Inicio
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Nicolás Maduro publicó un mensaje desde la cárcel y pidió "unidad, diálogo, reconciliación y paz"

El expresidente de Venezuela, quien permanece arrestado en Estados Unidos, expuso una publicación en el marco de la celebración por la Pascua. "Resucitar también es sanar, liberar, perdonar, reencontrarnos y volver a caminar juntos", expresó.

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Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, quien permanece arrestado en Estados Unidos tras un operativo militar dispuesto por la administración de Donald Trump, expuso un mensaje en el marco de la celebración por la Pascua y pidió que se busque "la unidad, el diálogo, la reconciliación y la paz".

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En la red social X, Maduro, quien enfrenta cargos como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y con vínculos con grupos que Washington considera terroristas, se dirigió a la sociedad del país caribeño. "Pueblo amado de Venezuela, hermanas y hermanos de nuestra Patria, pueblos del mundo: en este Domingo de Resurrección, Cilia y yo queremos compartir una palabra de amor, de paz y de esperanza", expresó.

"Esta Semana Santa nos recuerda una verdad muy profunda: no hay resurrección sin pasión. Primero viene la cruz, el dolor y la entrega, pero después viene la vida nueva. Jesús le dice a Marta: 'Tu hermano resucitará' (Jn 11,23), y luego le afirma: 'Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá' (Jn 11,25-26). Esa es nuestra primera idea: el que resucitó a Lázaro también resucitó", agregó.

En tal sentido, continuó: "El Resucitador resucitó, y por eso la esperanza nunca se pierde. Marta le responde a Jesús con una fe sencilla y firme: 'Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios' (Jn 11,27). Ahí empieza todo: creyendo. Después Jesús dice: 'Quiten la piedra' (Jn 11,39), y más adelante grita: '¡Lázaro, sal fuera!' (Jn 11,43). Ese Evangelio también nos habla hoy a nosotros. Nos dice que hay que quitar la piedra del odio, de la mentira, de la división y del rencor".

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En tanto, volvió a abogar por la cohesión. "Nos llama a salir de todo lo que nos encierra por dentro. Y cuando el Señor dice: | nos está enseñando que resucitar también es sanar, liberar, perdonar, reencontrarnos y volver a caminar juntos. Por eso este Domingo de Resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y de la verdad. No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira: gana la verdad. No gana el odio: gana el amor", señaló.

"Y esa victoria nos llama a buscar la unidad, el diálogo, la reconciliación y la paz entre todos y todas. Además, el Señor Resucitado nos deja una promesa hermosa y eterna: 'Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo' (Mt 28,20). Esa es nuestra tercera certeza: hasta el fin de los tiempos, Cristo acompaña a su pueblo. Que el Señor Resucitado bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo, y nos llene de fe, de amor y de esperanza", concluyó.

Maduro y su esposa permanecen detenidos en una cárcel de Brooklyn. Luego de una primera comparecencia en la que se declararon inocentes, el expediente entra ahora en una etapa decisiva, atravesada por tensiones políticas y jurídicas que podrían definir el rumbo del caso.

La última declaración de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Maduro entró el 26 de marzo a la sala del tribunal con una sonrisa y dando los buenos días a su equipo legal. Lucía el pelo canoso y parecía más delgado y serio que en la primera audiencia, celebrada el pasado enero, al igual que Flores, según detalló el diario venezolano El Nacional y reflejó la agencia Noticias Argentinas.

Los abogados mencionaron que Flores estaba mal de salud y pendiente del resultado de un ecocardiograma.

La defensa de Flores y Maduro, capturados en Caracas el 3 de enero por tropas estadounidenses, pidió en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negara a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos de los venezolanos.

Tanto Maduro como el gobierno venezolano están sujetos a sanciones de Estados Unidos, por lo que uno de los abogados, Barry Pollack, solicitó ese permiso a la OFAC, pero menos de tres horas después la agencia emitió una licencia enmendada que bloquea la transacción, según denunció.

Por su parte, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el gobierno estadounidense debería poder “utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional”.

Wirshba también aseguró que los acusados están “saqueando la riqueza de Venezuela” y que “permitirles acceder a esos fondos socavaría las sanciones” impuestas por Estados Unidos.

Sin embargo, el juez Hellerstein respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, “no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”, y recalcó que “las cosas han cambiado en Venezuela”.

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