La Casa Blanca llama "alienígenas" a los inmigrantes y lanza un mapa de detenciones en tiempo real En medio del boom por la desclasificación de archivos secretos sobre ovnis, el gobierno de Donald Trump habilitó un sitio web que incluye un formulario para reportar personas sin documentación. Esto generó malestar entre los aficionados por la temática y lo llamaron como "insulto al movimiento completo de divulgación". Por Agregar C5N en









En la imagen que compartieron muestran a un hombre siendo abducido hasta el otro lado del muro.

En un nuevo capítulo de la fuerte política migratoria que lleva adelante Donald Trump en Estados Unidos, la Casa Blanca publicó un sitio oficial llamado aliens.gov en el que llama "aliens" aquellas personas extranjeras y juega con el término de extraterrestre. En el cual se puede encontrar desde un mapa para seguir las detenciones "en tiempo real" y un link que lleva directo a la página del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para completar un formulario.

Después de tanta especulación en redes, la Casa Blanca confirmó de que se trata el sitio aliens.gov, que desde hacía meses los curiosos por la desclasificación de archivos sobre ovnis y Fenómenos Anómalos No Identificados esperaban que esta web informe sobre este tipo de eventos. Sin embargo, se sorprendieron al descubrir que es todo lo contrario: un sitio que trata a los inmigrantes como "alienígenas" y se convierte en una herramienta de persecución.

Al ingresar a la página web, que imita muy bien a sitios de conspiraciones y utiliza una tipografía en verde y negro, sale un texto largo con el título "Ellos caminan entre nosotros" en el que aseguran que "los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana".

Casa Blanca Mapa 29-5-26 Mapa compartido por la Casa Blanca.

"Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida humana aparentemente normal. Con una excepción: no pertenecen aquí. Millones llegaron al amparo de la oscuridad y se integraron directamente en nuestra sociedad", remarcan relacionando aquellas personas que desde otros países buscan una nueva realidad o un mejor futuro en Estados Unidos.

En línea con esto, culpan a "presidentes, congresistas y altos funcionarios sabían exactamente lo que estaba sucediendo." pero que no pudieron "proteger a los ciudadanos estadounidenses". Sin embargo, recalcan el trabajo de Donald Trump para decir "se acabó el encubrimiento. Aseguremos la frontera. ¡Deportémoslos a todos". La creación de esta web no pasó desapercibida en redes sociales, aquellos aficionados que estaban esperando que aliens.gov esté relacionado con la desclasificación del Pentágono, salieron a compartir su opinión desde InterstellarUAP denunciaron que "Esto es un insulto al movimiento completo de divulgación OVNI y a todos los que han estado trabajando duro en los últimos años. Trae ridículo y socava todo el proceso". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterstellarUAP/status/2060150367678062719&partner=&hide_thread=false This is an insult to the whole UFO disclosure movement & everyone who has been working hard over the past few years. It brings ridicule & undermines the whole process.https://t.co/MiKVFocf3v — Interstellar (@InterstellarUAP) May 29, 2026