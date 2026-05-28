28 de mayo de 2026 Inicio
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EEUU e Irán alcanzaron un acuerdo preliminar que incluye la apertura del estrecho de Ormuz

Según fuentes estadounidenses, ambas naciones lograron los primeros consensos diplomáticos pese a las hostilidades activas. Sin embargo, falta el visto bueno de Donald Trump y del gobierno iraní.

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Los equipos que se encargan de negociar consensos entre Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo preliminar en las conversaciones de paz, aunque el borrador está pendiente de la aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump, y del gobierno iraní, según informaron fuentes estadounidenses citadas por las cadenas CNN y CBS News.

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El visto bueno de Trump será clave para cualquier acuerdo, advirtieron funcionarios. Sin embargo, el empresario republicano había declarado este miércoles que no estaba satisfecho con el estado actual de las negociaciones. Aun así, la finalización del texto entre las dos naciones es una señal de que la diplomacia avanza, a pesar de las hostilidades activas entre Estados Unidos, Israel e Irán en las últimas 48 horas.

"Todo depende de lo que quiera hacer el presidente", remarcó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en conferencia de prensa en la Casa Blanca este jueves y aseguró: "El presidente Trump no va a hacer un mal trato para el pueblo estadounidense".

"Se trata de un acuerdo multifacético y no habrá nada sobre la mesa hasta que veamos la apertura del estrecho de Ormuz y los iraníes acepten que tienen que entregar el uranio altamente enriquecido y que no pueden tener un programa nuclear", detalló Bessent.

Scott Bessent´- secretario del Tesoro de los Estados Unidos.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Qué incluiría el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán

El Memorando de Entendimiento incluiría un texto que eliminaría las restricciones en el estrecho de Ormuz, incluyendo la navegación sin restricciones para los buques y el levantamiento del bloqueo estadounidense.

Se iniciaría un período de negociación de 60 días para abordar el programa nuclear iraní, incluyendo el destino de sus reservas de uranio altamente enriquecido. Según fuentes, los temas más complejos relacionados con el programa nuclear iraní aún deben resolverse en el marco de esas conversaciones.

El medio estadounidense Axios había publicado que Irán aceptaría permitir el tránsito marítimo "sin peajes ni hostigamientos" y retirar las minas desplegadas en la zona en un plazo de 30 días. A cambio, Estados Unidos levantaría gradualmente el bloqueo naval impuesto sobre puertos iraníes y evaluaría alivios parciales de sanciones económicas.

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