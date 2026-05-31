Desde el sanatorio donde permanece internado, Chiche Gelblung se refirió al femicidio de Agostina Vega Mientras el periodista de 82 años se recupera en el sanatorio Mater Dei, se mostró consternado por el crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba. Agregar C5N en









Chiche Gelblung no abandona su oficio aún internado en terapia intensiva.

Chiche Gelblung continúa internado en el sanatorio Mater Dei, donde se recupera tras haber sufrido una descompensación en su domicilio que derivó en su ingreso a terapia intensiva. Mientras permanece internado, el periodista de 82 años se tomó un momento para expresar su conmoción por el femicidio de Agostina Vega. “¿Cómo puede ser que en este país maten a una nena?”, reflexionó consternado por el crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba.

El conductor reapareció en Infama (América TV) a través de una videollamada donde además de mostrar que se encuentra óptimo de salud, se tomó el tiempo para opinar sobre el crimen de la joven de 14 años que conmociona al país. “Está consciente y hablando del caso que nos tuvo en vilo durante toda la semana”, destacó la periodista Marcela Tauro en el ciclo.

“Por más que esté en una clínica, no pueden dejar de ser periodistas. Está interiorizándose y me dio su opinión sobre lo que estaba pasando con el caso. Le preguntábamos cómo estaba y él nos hablaba sobre la actualidad. Decía ‘¿cómo puede ser que en este país maten a una nena?’, agregó.

chiche gelblung internado mayo 2026

En cuanto a su salud, desde el programa aseguraron que se encuentra en evolución y acompañado por su esposa Cristina: “Chiche está bien, sigue internado en el Mater Dei, pero está consciente”.