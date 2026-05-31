Desde el sanatorio donde permanece internado, Chiche Gelblung se refirió al femicidio de Agostina Vega

Chiche Gelblung continúa internado en el sanatorio Mater Dei, donde se recupera tras haber sufrido una descompensación en su domicilio que derivó en su ingreso a terapia intensiva. Mientras permanece internado, el periodista de 82 años se tomó un momento para expresar su conmoción por el femicidio de Agostina Vega. “¿Cómo puede ser que en este país maten a una nena?”, reflexionó consternado por el crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba.
El conductor reapareció en Infama (América TV) a través de una videollamada donde además de mostrar que se encuentra óptimo de salud, se tomó el tiempo para opinar sobre el crimen de la joven de 14 años que conmociona al país. “Está consciente y hablando del caso que nos tuvo en vilo durante toda la semana”, destacó la periodista Marcela Tauro en el ciclo.
“Por más que esté en una clínica, no pueden dejar de ser periodistas. Está interiorizándose y me dio su opinión sobre lo que estaba pasando con el caso. Le preguntábamos cómo estaba y él nos hablaba sobre la actualidad. Decía ‘¿cómo puede ser que en este país maten a una nena?’, agregó.
chiche gelblung internado mayo 2026
En cuanto a su salud, desde el programa aseguraron que se encuentra en evolución y acompañado por su esposa Cristina: “Chiche está bien, sigue internado en el Mater Dei, pero está consciente”.
Gelblung de 82 años permanece internado en el sanatorio Mater Dei tras sufrir una descompensación en su casa que obligó a su ingreso en terapia intensiva. Según revelaron, los médicos señalaron que el cuadro se agravó por un accidente doméstico ocurrido dos semanas antes, que Chiche había minimizado y que le provocó un hematoma en el ojo izquierdo.
Tal como se conoció, en los últimos meses, el periodista atravesó varios problemas de salud que alarmaron a sus allegados. Tuvo una descompensación en abril que derivó en la colocación de dos stents, pero pese a la recomendación médica de reposo absoluto, decidió retomar su actividad en radio y televisión sin descanso y su salud terminó empeorando.