Cancillería publicó un manual de asistencia para los hinchas con destino al Mundial 2026 A once días del inicio del torneo en Canadá, Estados Unidos y México, el Gobierno detalló las normas migratorias, sanitarias y de seguridad necesarias para la estadía de los argentinos. Por Agregar C5N en









Los hinchas argentinos se preparan para el Mundial.

La Cancillería argentina presentó un informe oficial con recomendaciones para los ciudadanos con viaje programado al Mundial de fútbol 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. A escasos días del comienzo de la competencia, el Gobierno publicó esta guía exhaustiva para asistir a los simpatizantes de la Selección y prevenir inconvenientes durante la estadía en Norteamérica.

El documento detalla los requisitos de ingreso, pautas de seguridad, protocolos de emergencia y consejos para la contratación de alojamiento. El foco principal del instructivo recae sobre las ciudades estadounidenses, sede de los partidos de la fase de grupos y de los eventuales cruces eliminatorios del equipo.

Para el acceso a Estados Unidos, las autoridades exigen el pasaporte vigente, la visa aprobada, los pasajes de ida y vuelta, y la demostración de solvencia económica. Además, el Estado argentino aconseja la adquisición de un seguro médico amplio y el uso de tarjetas de crédito o débito para los gastos diarios.

Ante situaciones de salud, el texto oficial indica contactar al 911 frente a un riesgo de vida y acudir a los centros “Urgent Care” para afecciones leves. Asimismo, el organismo alerta sobre la imposibilidad de adquirir ciertos medicamentos sin una receta médica con validez local.

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Te compartimos la guía completa con recomendaciones para Canadá, Estados Unidos y México, que incluyen información útil sobre:



Documentación

Asistencia Consular

Seguridad

Códigos de Conducta en espacios públicos

… pic.twitter.com/2nXJkUhHbf — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) May 31, 2026