31 de mayo de 2026 Inicio
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Elecciones presidenciales en Colombia: 14 candidatos para reemplazar a Gustavo Petro en el poder

Las encuestas anticipan una disputa reñida y un eventual balotaje, en un contexto atravesado por la violencia política y la preocupación por la seguridad.

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Elecciones presidenciales en Colombia en vivo: 14 candidatos para reemplaza a Gustavo Petro en el poder

Elecciones presidenciales en Colombia en vivo: 14 candidatos para reemplaza a Gustavo Petro en el poder

Colombia realizará este domingo las elecciones para definir al próximo presidente y vicepresidente del país para el período 2026-2030. Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas en una elección que pondrá fin al mandato de cuatro años de Gustavo Petro y marcará el rumbo político del país cafeteroen los próximos años.

Imagen de archivo del centro de operaciones tácticas en Shuaiba. 
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Las mesas de votación abren a las 8:00 a. m. y cierran a las 4:00 p. m. hora local. La elección presidencial se desarrolla en un escenario de fuerte polarización política y con la seguridad como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Durante la campaña se registraron centenares de ataques y episodios de violencia contra dirigentes y candidatos, una situación que encendió las alarmas sobre las garantías democráticas y el normal desarrollo del proceso electoral.

La imposibilidad constitucional de la reelección presidencial obliga al oficialismo a presentar una nueva figura para intentar conservar el poder. En ese marco, los principales espacios políticos concentraron sus esfuerzos en movilizar al electorado, ya que el voto en Colombia es voluntario y la participación suele ser uno de los factores decisivos de cada elección.

Elecciones en Colombia: los candidatos

Entre los candidatos con mayores posibilidades de avanzar a una segunda vuelta aparecen Iván Cepeda, quien representa la continuidad del proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro; Abelardo de la Espriella, quien construyó su campaña con un discurso centrado en la seguridad y la reducción del Estado; y Paloma Valencia, referente de la derecha y respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.

También compiten Clara López Obregón, Óscar Lizcano, Miguel Uribe, Claudia López, Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo, Raúl Botero, Sondra Macollins, Roy Barreras, Gustavo Matamoros y Carlos Caicedo, en una de las ofertas electorales más amplias de los últimos años.

Elecciones en Colombia: cuándo se realizaría el balotaje

Las encuestas difundidas en la previa de los comicios coinciden en que ningún postulante alcanzaría el umbral del 50% más uno de los votos necesario para imponerse en primera vuelta. De confirmarse esa tendencia, los dos candidatos más votados volverán a enfrentarse en una segunda ronda electoral prevista para el 21 de junio.

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