Elecciones presidenciales en Colombia: 14 candidatos para reemplazar a Gustavo Petro en el poder Las encuestas anticipan una disputa reñida y un eventual balotaje, en un contexto atravesado por la violencia política y la preocupación por la seguridad. Por Agregar C5N en









Elecciones presidenciales en Colombia en vivo: 14 candidatos para reemplaza a Gustavo Petro en el poder

Colombia realizará este domingo las elecciones para definir al próximo presidente y vicepresidente del país para el período 2026-2030. Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas en una elección que pondrá fin al mandato de cuatro años de Gustavo Petro y marcará el rumbo político del país cafeteroen los próximos años.

Las mesas de votación abren a las 8:00 a. m. y cierran a las 4:00 p. m. hora local. La elección presidencial se desarrolla en un escenario de fuerte polarización política y con la seguridad como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Durante la campaña se registraron centenares de ataques y episodios de violencia contra dirigentes y candidatos, una situación que encendió las alarmas sobre las garantías democráticas y el normal desarrollo del proceso electoral.

La imposibilidad constitucional de la reelección presidencial obliga al oficialismo a presentar una nueva figura para intentar conservar el poder. En ese marco, los principales espacios políticos concentraron sus esfuerzos en movilizar al electorado, ya que el voto en Colombia es voluntario y la participación suele ser uno de los factores decisivos de cada elección.

Elecciones en Colombia: los candidatos Entre los candidatos con mayores posibilidades de avanzar a una segunda vuelta aparecen Iván Cepeda, quien representa la continuidad del proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro; Abelardo de la Espriella, quien construyó su campaña con un discurso centrado en la seguridad y la reducción del Estado; y Paloma Valencia, referente de la derecha y respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.

También compiten Clara López Obregón, Óscar Lizcano, Miguel Uribe, Claudia López, Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo, Raúl Botero, Sondra Macollins, Roy Barreras, Gustavo Matamoros y Carlos Caicedo, en una de las ofertas electorales más amplias de los últimos años.