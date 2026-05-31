31 de mayo de 2026 Inicio
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Quién es Abelardo de la Espriella, el abogado que busca ser el Javier Milei de Colombia

Se apoda "el Tigre" y prometió "liberar a Colombia del establishment y de los de siempre". El líder utraderechista de 47 años lideró los resultados de las elecciones de este domingo y se enfrentará al progresista Iván Cepeda en el balotaje del 21 de junio.

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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia.

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha que busca ser el Javier Milei de Colombia.

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia.

Abelardo de la Espriella tiene 47 años, está casado con Ana Lucía Pineda y tiene cuatro hijos, familia a la que involucró activamente en su campaña. Se apoda "El Tigre" en vez de "El león", pero aspira a ser el Javier Milei de Colombia y prometió "liberar a Colombia del establecimiento y de los de siempre".

El vicealmirante solo sufrió la rasgadura de su uniforme.
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"A pocas horas de mis últimos encuentros con miles de Defensores de la Patria, sé que mis enemigos seguirán atacando; pero también sé que el rugido de esta manada es más fuerte", apuntó el abogado en un acto partidario a 10 días de las elecciones. Este domingo se impuso a Iván Cepeda, de Pacto Histórico, pero ambos participarán del balotaje del 21 de junio porque la ventaja que le sacó al sucesor de Gustavo Petro fue de apenas tres puntos porcentuales.

Se postuló como candidato presidencial por el partido de ultraderecha Defensores de la Patria junto a su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo. Sus promesas de campaña fueron terminar con los procesos de paz con grupos armados, legalizar el porte de armas para civiles, eliminar ministerios, sacar a Colombia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, y recomponer las relaciones entre Colombia e Israel, entre otros.

Embed - ABELARDO DE LA ESPRIELLA en Instagram: "¡Vine a liberar a Colombia del establecimiento y de los de siempre! Si para llegar hasta el 31 de mayo debo salir en un atril blindado, lo haré. Por respeto a mis hijos, a mi esposa y a los millones de colombianos que depositarán su confianza en las urnas rumbo a la Patria Milagro. No escatimo con mi seguridad. Sé la clase de bandidos que me acechan, pero también sé que Dios está conmigo en todo momento. A pocas horas de mis últimos encuentros con miles de Defensores de la Patria, sé que mis enemigos seguirán atacando; pero también sé que el rugido de esta manada es más fuerte. Hoy más que nunca estoy Firme por la Patria. ¡Nos vemos en Barranquilla y Medellín! Este 31 de mayo, tigre y raya, en primera no falla."
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El empresario dice defender la Patria, la familia, la economía de libre mercado, la reducción del Estado y la propiedad privada. De la Espriella se opone a la interrupción voluntaria del embarazo, al feminismo, a la eutanasia y a la adopción homoparental. En campaña prometió cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que procesa a los exguerrilleros y exmilitares que han cometido crímenes de lesa humanidad en Colombia.

Durante toda la campaña, su familia estuvo en primer plano en sus redes sociales, haciendo hincapié en la relación con su esposa. Se casaron en 2008, cuatro años después de que el abogado se divorciara de Yoly Illidge.

Embed - ABELARDO DE LA ESPRIELLA en Instagram: "Gracias a mi familia y a la de @jmrestrepoa, por ser la razón de ser de nuestras vidas y la fuerza que nos inspira cada día. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. La mía es el motor que me impulsa a seguir luchando por una Colombia donde nuestros hijos puedan crecer con seguridad, oportunidades y esperanza. ¡Los amo! A solo cinco días de la victoria en las urnas, sus palabras, su amor y su respaldo me llenan de energía para dar la milla extra: con disciplina, determinación y la serenidad de quien sabe que está defendiendo una causa justa. Hoy más que nunca estoy Firme por la Patria. Este 31 de mayo, tigre y raya, en primera no falla. "
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Es licenciado y magíster de Derecho por la Universidad Sergio Arboleda, tiene un posgrado en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Externado de Colombia, otro posgrado en Derecho administrativo por la Universidad del Rosario y un doctorado honoris causa en Derecho por la Universidad Autónoma del Caribe.

Como empresario fundó la línea de ropa de lujo masculina De La Espriella Style, la empresa de vino Fratellone, el ron Defensor y el café Hope by Animal Voices. También es uno de los dueños del restaurante Místico. A excepción de su firma de abogados, el conjunto de sus compañías cerró 2025 con pérdidas netas debido a mal desempeño, según publicó el medio local La Silla Vacía.

Embed - ABELARDO DE LA ESPRIELLA on Instagram: "Yo quiero muchos empresarios exitosos en mi gobierno, que como yo, vengan a ser Patria y a no cobrar el sueldo, porque la causa más importante es el país. Firme por la Patria. "
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"Yo quiero muchos empresarios exitosos en mi gobierno que, como yo, vengan a ser Patria y a no cobrar el sueldo porque la causa más importante es el país", había propuesto De la Espriella en campaña.

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