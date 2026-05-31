Dua Lipa se casó con Callum Turner: el impactante look de la estrella internacional

La cantante finalmente sorprendió al mundo con su boda civil junto al actor luego de casi dos años de relación. Estuvieron acompañados de amigos familiares en este momento más que especial.

Y dieron el sí. Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una ceremonia íntima en Londres acompañados de familiares y amigos, donde la cantante sorprendió con su impactante look llevándose todas las miradas.

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Después de más de 2 años de relación, la cantante y el actor ya son marido y mujer: la pareja contrajo matrimonio este 31 de mayo en una ceremonia privada celebrada en el histórico Old Marylebone Town Hall, Ayuntamiento de Old Marylebone.

Lejos un vestido tradicional de novia, la estrella internacional eligió una propuesta moderna, glamorosa y con un marcado espíritu sastrero: lució un conjunto total white compuesto por un blazer entallado de inspiración tailoring con botones dorados y una falda midi de silueta amplia. El diseño tenía una llamativa terminación trasera que generaba un efecto similar al de una pequeña cola, apostando movimiento y vuelo.

En cuanto a los accesorios, Dua portó una capelina blanca de ala ancha, guantes al tono y clásicos stilettos blancos, logrando una imagen sofisticada y atemporal que remitía al glamour de las grandes divas.

Otro de los detalles más llamativos fue el ramo, un bouquet de flores amarillas y salmón naturales de contraste y cortar con el color monocromático.

La cantante había confirmado la noticia de su boda en junio de 2025 durante una charla con Vogue y reveló: “Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y simplemente ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento muy especial”.

El look que eligió Callum Turner para casarse con Dua Lipa

Para estar a la altura de su esposa, Callum Turner un clásico traje de saco y pantalón azul noche con corbata a tono y zapatos negros.

El lugar elegido para sellar su amor es uno de los registros civiles más concurridos por los famosos en Londres, y pasaron por allí estrellas como Paul McCartney y Liam Gallagher.