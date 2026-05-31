El abuelo de Agostina Vega reveló que la mamá de la adolescente todavía no sabía del femicidio de su hija

Melisa Heredia había presentado un cuadro de deshidratación previo al hallazgo del cuerpo de la adolescente y se encontraba hasta este domingo en terapia intensiva. Además, aclaró: "Se han dicho de mi hija un montón de cosas que nada que ver".

"No sé cómo le voy a decir que no va a tener más a su hijita", se lamentó Miguel Heredia.

Miguel , abuelo de Agostina la adolescente que fue encontrada muerta en un descampado de Córdoba una semana después de su desaparición, pidió justicia por su nieta y expresó el dolor sobre el momento que tendrán que atravesar para contarle a su hija la triste noticia.

“ Estamos pasando unas horas terribles. Tenemos que ir al hospital que nos está esperando todo el cuerpo médico para darle esta terrible noticia. No se cómo le voy a decir a mi hija que no va a tener más a su hijita ”, señaló el hombre en diálogo con C5N.

El sábado por la tarde Melisa Heredia fue trasladada en una ambulancia a un hospital de la ciudad de Córdoba, luego de sufrir un cuadro de deshidratación durante las primeras horas de la tarde del sábado. La descompensación se produjo previo a que la adolescente apareciera asesinada en barrio Ampliación Ferreyra.

“Es un dolor terrible, nos cambió la vida” , señaló totalmente angustiado y con dolor en la voz, pero señaló que “hay fuerzas para seguir; estoy quebrado, pero no roto”. “Ya me voy a endereza”, sostuvo y defendió a Melisa por los trascendidos que hubo en las últimas horas: "Se han hablado de mi hija un montón de cosas que nada que ver. No es verdad que está imputada, todo lo que se dijo de ella es mentira".

agostina vega

Por el caso, la fiscalía confirmó que Claudio Barrelier, el principal sospechoso por el femicidio, será citado a declarar. “El detenido será llamado nuevamente a indagatoria”, sostuvo el fiscal Raúl Garzón durante la conferencia de prensa este sábado.

El hallazgo de la joven se produjo en un descampado, un sector de la zona sudeste de la capital provincial, donde en los últimos días se habían concentrado los operativos de rastrillaje coordinados por la Policía de Córdoba. En el lugar también trabajaron equipos especializados y personal de áreas de seguridad.

Una de las principales hipótesis que barajan los investigadores es que la menor fue engañada por el sospechoso y estaba convencida de que iba a buscar un regalo para su madre. Esto tiene lógica ya que la menor conocía a Barrelier porque había sido pareja de su mamá.

En este sentido, lo que intentan esclarecer ahora es un posible ataque sexual y una presunta agresión posterior del sospechoso a la víctima. En muchos casos de violencia sexual contra menores, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima o es una persona conocida.

Femicidio de Agostina: Miguel pidió justicia por su nieta

Miguel también pidió justicia por su nieta y señaló estar convencidos que “hay más gente implicada” y señaló: “El fiscal nos dio indicio también de que hay más gente implicada. No voy a parar hasta que este hijo de puta esté en cana y se pudra en la cárcel”.

“Quiero justicia por mi nieta. Voy a estar al lado del fiscal, detrás de él, viendo que las cosas salgan bien, para que no salga nada mal, para que ningún hijo de puta pueda salir por libertad condicional ni por nada por el estilo. Y que todos estos se pudran en la cárcel hasta el último día de su vida que viven nadie en la cárcel”, indicó totalmente angustiado.