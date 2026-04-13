China cruzó a Estados Unidos por el bloqueo de Ormuz: "Esperamos que no interfieran en nuestros asuntos" El ministro de Defensa respondió la amenaza de Donald Trump y reconoció la soberanía iraní. "El estrecho de Ormuz está abierto para nosotros", concluyó. Por + Seguir en







Estrecho de Ormuz, el centro de la guerra por el petróleo en Medio Oriente.

El ministro de Defensa de China, el almirante Dong Jun, le respondió al presidente Donald Trump la amenaza de no dejar pasar ningún barco por el estrecho de Ormuz luego de que fracasaran las negociaciones de paz con Irán y defendió la soberanía iraní. "El Estrecho de Ormuz está abierto para nosotros", remarcó el funcionario chino.

"Tenemos acuerdos comerciales y energéticos con Irán. Esperamos que otros no interfieran en nuestros asuntos", apuntó Jun este lunes tras el comienzo del bloqueo estadounidense.

En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun advirtió que la estabilidad del estrecho es esencial para el comercio global y sostuvo: "Mantener su seguridad, estabilidad y paso sin obstáculos sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional".

"La causa principal de las interrupciones en la navegación radica en el conflicto con Irán. La solución es un alto el fuego y el fin de las hostilidades cuanto antes", consideró Jiakun después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, diera por terminadas las negociaciones este domingo y atribuyera la falta de acuerdo a la negativa iraní de aceptar las condiciones planteadas por Washington.

Por su parte, Teherán aseguró que fueron las "exigencias irrazonables" de parte de Washington las que frenaron la posibilidad de un acuerdo.