13 de abril de 2026 Inicio
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China cruzó a Estados Unidos por el bloqueo de Ormuz: "Esperamos que no interfieran en nuestros asuntos"

El ministro de Defensa respondió la amenaza de Donald Trump y reconoció la soberanía iraní. "El estrecho de Ormuz está abierto para nosotros", concluyó.

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Estrecho de Ormuz

Estrecho de Ormuz, el centro de la guerra por el petróleo en Medio Oriente.

El ministro de Defensa de China, el almirante Dong Jun, le respondió al presidente Donald Trump la amenaza de no dejar pasar ningún barco por el estrecho de Ormuz luego de que fracasaran las negociaciones de paz con Irán y defendió la soberanía iraní. "El Estrecho de Ormuz está abierto para nosotros", remarcó el funcionario chino.

Donald Trump.
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En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun advirtió que la estabilidad del estrecho es esencial para el comercio global y sostuvo: "Mantener su seguridad, estabilidad y paso sin obstáculos sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional".

"La causa principal de las interrupciones en la navegación radica en el conflicto con Irán. La solución es un alto el fuego y el fin de las hostilidades cuanto antes", consideró Jiakun después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, diera por terminadas las negociaciones este domingo y atribuyera la falta de acuerdo a la negativa iraní de aceptar las condiciones planteadas por Washington.

Por su parte, Teherán aseguró que fueron las "exigencias irrazonables" de parte de Washington las que frenaron la posibilidad de un acuerdo.

Cómo es el bloqueo de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz

El bloqueo, según detallaron fuentes militares, restringe el tránsito marítimo hacia y desde los puertos iraníes, aunque mantiene la libre navegación para embarcaciones con destino a otros países. La medida es un castigo de Trump por el fracaso de las acciones entre Washington y Teherán para sostener el alto el fuego.

La respuesta iraní no tardó en llegar. La Guardia Revolucionaria reiteró que el estrecho de Ormuz permanece bajo su control y advirtió que cualquier presencia militar extranjera será considerada una violación del cese de hostilidades, con la promesa de una reacción “contundente”.

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