Tuvo un romance que fue comentado por todos pero ahora anunció que será papá con su nueva pareja: quién es

Chelo Weigandt, el defensor de Boca, quedó envuelto en nuevos rumores después de su separación de Ángela Leiva, porque ahora su nueva novia confirmó que está esperando un bebé. Lo que llamó la atención fueron los tiempos.

El mundo del espectáculo y el fútbol volvió a cruzarse en las últimas horas tras conocerse que Marcelo Chelo Weigandt será padre por primera vez. El lateral surgido de Boca Juniors espera un hijo junto a Nayla Rosica , su actual pareja y exnutricionista de la institución xeneize.

La noticia tuvo una amplia repercusión no solo por el presente personal del futbolista, sino también por el recuerdo de su relación con Ángela Leiva , un romance que ocupó durante meses un lugar destacado en los medios de espectáculos y en las redes sociales.

La historia entre Weigandt y la cantante se había hecho pública a fines de 2024 y rápidamente ganó notoriedad. Ambos compartieron viajes, momentos familiares y proyectos a futuro, al punto de que llegaron a hablar de casamiento. Sin embargo, la relación finalizó de manera inesperada poco más de un año atrás.

Cómo fue el anuncio del Chelo Weigandt sobre su primer hijo

La confirmación del embarazo llegó a través del entorno familiar del futbolista. Según trascendió, la hermana del jugador, More Weigandt, compartió en sus redes sociales que había sido elegida madrina del bebé, una publicación que terminó por confirmar una noticia que ya circulaba entre allegados de la pareja.

De acuerdo con la información difundida en el programa televisivo LAM, Nayla Rosica cursa el cuarto mes de embarazo y mantiene una relación con el defensor desde hace aproximadamente seis meses. Ambos se conocieron dentro del ámbito de Boca, donde ella desarrolló tareas vinculadas a la nutrición deportiva.

Chelo WWeigandt y su nueva novia, Nayla Rosica Foto @naylarosica/Instagram

La novedad también reavivó el interés por el final de la relación entre Weigandt y Ángela Leiva. En distintas emisiones de LAM, los panelistas recordaron que la ruptura se produjo cuando el futbolista se encontraba jugando en el exterior y que la decisión fue comunicada a la artista a través de un mensaje.

Mientras el embarazo genera comentarios entre seguidores del deporte y del espectáculo, Ángela Leiva optó por no realizar declaraciones públicas sobre la llegada del primer hijo de su expareja. Así, el foco quedó puesto en la nueva etapa que atraviesa el futbolista, quien se prepara para convertirse en padre por primera vez.