Caso Agostina Vega: los resultados preliminares de la autopsia se darían a conocer este lunes

En la tarde-noche del domingo comenzó a realizarse la autopsia de la menor, luego de que concluyera el rastrillaje en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Si bien las conclusiones definitivas del peritaje pueden tardar entre 30 y 90 días, se anunció que este lunes estarían disponibles los datos preliminares.

En las últimas horas de este domingo comenzó la autopsia a los restos de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, para determinar su causa de muerte, si sufrió abuso sexual y/o si se le suministró algún tipo de sedante o estupefaciente.

Según detalló Juan Beto Pereyra, periodista de C5N, desde la puerta del Instituto de Medicina Forense cordobés, fuentes judiciales afirmaron que e l informe preliminar con las primeras conclusiones se dará a conocer "en el transcurso de este lunes o quizás del martes", debido a la gran cantidad de datos que deben ser procesados, en un proceso que suele durar entre 30 y 90 días para alcanzar su forma definitiva. En este caso, se demoró el inicio de la autopsia porque todavía continuaban los rastrillajes en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra, ya que el cuerpo de Agostina estaba desmembrado.

"Finalmente, llegó el oficio por parte de la Justicia y la autorización para que se comience a realizar esta autopsia", explicó Juan Beto Pereyra en el móvil de C5N desde Córdoba para el programa Sin lugar para los débiles y afirmó que el reconocimiento que debe realizar la familia "puede que se haga con posterioridad por unas cuestiones obvias de recomposición del cuerpo".

Para la realización de la autopsia no solo se presentó el gabinete médico del Instituto de Medicina Forense , sino también los peritos de todas las partes y el ayudante del fiscal de Homicidios del Poder Judicial de Córdoba, para que el proceso no pierda validez para ninguno de los sectores involucrados.

Embed - C5N on Instagram: " "La autopsia no puede parar" Mientras avanzan los estudios forenses sobre el cuerpo de la adolescente asesinada en Córdoba, se esperan las conclusiones preliminares que podrían aportar datos clave sobre la causa de muerte y el momento del femicidio. La Justicia busca determinar si hubo participación de otras personas y reconstruir las últimas horas de Agostina Vega."

"Posteriormente lo que pueden llegar a realizar es la ampliación de pedidos de pericias, como informes psicológicos y análisis patológicos, y las pruebas van a determinar si también hubo abuso antes de darle muerte o después ", precisó Juan Beto Pereyra frente al predio del Instituto de Medicina Forense en Córdoba.

El último avance en la investigación judicial fue que las cámaras de seguridad del barrio Ampliación Pereyra registraron al Ford Ka conducido por Claudio Barrelier en el trayecto hacia el descampado donde fue hallado el cuerpo de Agostina. La geolocalización del celular también ubicaría al detenido en la zona el lunes 25 de mayo. Así que el único imputado volverá a ser indagado.

Claudio Barrelier tiene "ideas suicidas" y su madre está "en shock"

El Servicio Penitenciario de Córdoba desmintió este domingo "de manera categórica" un supuesto intento de suicidio de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, y aclaró que durante las revisiones habituales dentro del Complejo Carcelario N°1 "Reverendo Padre Luchesse" de Bouwer, los profesionales del área "detectaron la presencia de ideas y pensamientos suicidas".

Ante las versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales sobre un presunto episodio de autolesión, las autoridades carcelarias ratificaron de forma tajante que "dicha información es falsa".

Inmediatamente después de este hallazgo clínico, la dirección de la cárcel implementó las acciones reglamentarias para estos casos. Ante la debilidad psíquica del imputado, "se activó de manera preventiva el correspondiente protocolo de resguardo para garantizar su integridad física y psíquica".

Embed - C5N on Instagram: " Afirman que Barrelier no intentó quitarse la vida El Servicio Penitenciario de Córdoba desmintió las versiones acerca de un presunto episodio de autolesión por parte de Claudio Barrelier, principal sospechoso por el femicidio de Agostina Vega. Según informaron en un comunicado, "dicha información es falsa". Además, explicaron que tras detectar un cuadro de fragilidad psicológica en el imputado, se activó de manera preventiva el protocolo de resguardo para garantizar su integridad." View this post on Instagram

En paralelo, su madre recibió la noticia del femicidio de Agostina Vega el mismo día en que cumplía 61 años. Viviana Brizuela, quien en un primer momento había defendido a su hijo y negado cualquier vínculo con la menor y su madre, se mostró conmocionada tras conocerse el trágico desenlace que lo compromete. En declaraciones a distintos medios, expresó su arrepentimiento y pidió disculpas: “Ya salí a decir que me perdonen”.

La madre del único detenido por el crimen de Agostina brindó una entrevista para Infobae donde se mostró paralizada por la situación. “Todavía estoy en shock. Me cuesta creer todo esto. No quiero prender la televisión”, confesó con angustia la mujer de 61 años recién cumplidos.

Según relató la mujer, hacía tiempo que no veía a su hijo, aunque aseguró que la última vez que lo encontró “lo vio bien”. Ese encuentro ocurrió el lunes 25 de mayo, apenas 24 horas después de la desaparición de la adolescente de 14 años. Con el diario de hoy, se sabe que en ese momento Barrelier ya había cometido el crimen y ocultado el cuerpo en el barrio Ampliación Pereyra.

El padre y la madre de Agostina Vega están con atención médica

Los abuelos de la joven de 14 años, cuyos restos fueron hallados el sábado por la tarde en un descampado de Córdoba tras una semana de intensa búsqueda, contaron a C5N cómo reaccionó Melisa, la madre de la víctima, al enterarse de la noticia mientras permanece internada en el Hospital San Roque.

Según relataron, la mujer continúa internada y debió ser sedada luego de que le comunicaran el hallazgo del cuerpo de su hija. “Está bien. Sigue en terapia por una cuestión de que esté aislada. Ya hablamos con ella”, explicó Miguel, abuelo de Agostina.

La situación se tornó especialmente delicada cuando los familiares y el equipo médico le informaron lo ocurrido. “Le dimos la noticia. La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no le podíamos decir. Hoy no. Ella está muy mal, como todos”, sumó la abuela a la prensa.

Embed - C5N on Instagram: " La mamá de Agostina fue informada sobre el femicidio de su hija abuelo de la joven relató cómo fue el momento en que recibió la noticia: "Tuvieron que sedarla. Quiso saber más detalles, pero no pudimos dárselos", explicó. Además, indicó que la mujer continúa internada." View this post on Instagram

Miguel detalló que la decisión de brindar información limitada respondió a una recomendación de los profesionales que asisten a Melisa. “Ella quiere saber más información, pero no se la podemos dar por una cuestión de que estaba el equipo de psiquiatras con nosotros, que nos pidieron que le dijéramos solamente eso”, señaló.

Además del impacto emocional, la madre de Agostina atraviesa un cuadro de salud complejo. “Ella, como estuvo tantos días sin comer y sin tomar agua, está deshidratada. Ahora tiene problemas renales. Está muy mal”, agregó la abuela.

Mientras que la abogada de Gabriel Vega, el padre de Agostina, aseguró que el hombre atraviesa un momento de extrema vulnerabilidad tras el hallazgo del cuerpo de su hija y lo describió como "un muerto en vida". "Gabriel está quebrado. No logra todavía procesar todo esto, está con asistencia médica y psicológica", precisó Fernanda Alaniz este domingo.

Padre Agostina Vega Vía País (Captura)

La representante legal explicó que, minutos antes de conocerse el desenlace fatal, el padre de la adolescente todavía mantenía la esperanza de encontrarla con vida. "Él consideraba que iba a encontrar a su hija. Hablaba de planes con Agostina viva", detalló la profesional del Derecho.

Alaniz sostuvo que el estado emocional de su representado es delicado y que actualmente está concentrado en afrontar el proceso judicial que se inicia tras la aparición del cuerpo. Respecto de la investigación, la abogada adelantó que solicitarán que la causa sea recaratulada como femicidio una vez que se conozcan los resultados definitivos de la autopsia.

"Hoy estamos hablando de un homicidio, pero nosotros vamos a pedir que se caratule como femicidio porque hay violencia de género", señaló Alaniz y sostuvo en radio Rivadavia que el análisis forense será clave para determinar si existieron otros delitos asociados al crimen.