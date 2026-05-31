Bomba en la Selección argentina: se conoció la verdadera lesión de Leandro Paredes y no es un desgarro

El mediocampista de Boca y la Selección argentina finalmente sufrió otro inconveniente físico, en la previa del Mundial 2026. ¿Llega al torneo?

El mediocampista de Boca y la Selección argentina, Leandro Paredes , finalmente no sufrió un desgarro en la previa del Mundial 2026 , por lo que podría jugar al menos uno de los próximos partidos amistosos que disputará la albiceleste y llegaría sin inconvenientes al torneo, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá y comenzará el 11 de junio.

Según consignó en TyC Sports el periodista Gastón Edul, quien cubre habitualmente la actividad de la Selección argentina, Paredes solo padece una contractura que le produce una molestia física , por lo que se espera que no esté óptimo físicamente de cara a este lunes, cuando la albiceleste tendrá su primer entrenamiento en Kansas City.

El futbolista jugó el jueves el último partido de Boca en la fase de grupos por la Copa Libertadores contra Universidad Católica de Chile, donde el Xeneize quedó eliminado del torneo, y sufrió un inconveniente durante la entrada en calor. Sin embargo, disputó todo el encuentro en la Bombonera. Se trata de una pieza clave en la Selección argentina, debido a que si bien frecuentemente es suplente, es uno de los primeros en ingresar al campo de juego.

En tal sentido, luego del último encuentro del Xeneize, el mediocampista de 31 años detalló lo que le ocurrió. "Venía arrastrando en la semana una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido y tampoco iba a salir. El entrenador me pidió que le diga la verdad, que salga, que me cuide, que tenía cosas importantes por jugar. No era un partido como para no jugar" , expresó en diálogo con la prensa.

El equipo de Lionel Scaloni jugará dos partidos preparatorios en la previa del Mundial, ya que primero enfrentará a Honduras el 6 de junio en Texas, mientras que después chocará con Islandia el 9 de junio en Alabama.

La Selección argentina ya está en Kansas City para la preparación del Mundial 2026

La delegación de la Selección argentina de fútbol aterrizó este domingo en Kansas City, Estados Unidos, para dar comienzo a la concentración de cara al Mundial 2026. Los campeones del mundo se instalaron en su base de operaciones con el claro propósito de revalidar el título obtenido en Qatar 2022.

El contingente inicial estuvo compuesto por 18 de los 26 profesionales que integran la lista oficial de convocados. Los ocho jugadores restantes de la nómina, entre ellos el capitán Lionel Messi, se trasladarán de manera directa hacia la concentración norteamericana en el transcurso de las próximas horas.

El búnker albiceleste se estableció en el Hotel Origin, un predio moderno que cuenta con reformas específicas para la comodidad de la delegación. A corta distancia del hotel, los deportistas realizarán los trabajos de campo en el complejo de alto rendimiento Sporting KC Training Centre.