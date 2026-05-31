31 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Bomba en la Selección argentina: se conoció la verdadera lesión de Leandro Paredes y no es un desgarro

El mediocampista de Boca y la Selección argentina finalmente sufrió otro inconveniente físico, en la previa del Mundial 2026. ¿Llega al torneo?

Por
Leandro Paredes en la Selección argentina.

Leandro Paredes en la Selección argentina.

El mediocampista de Boca y la Selección argentina, Leandro Paredes, finalmente no sufrió un desgarro en la previa del Mundial 2026, por lo que podría jugar al menos uno de los próximos partidos amistosos que disputará la albiceleste y llegaría sin inconvenientes al torneo, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá y comenzará el 11 de junio.

El arquero de la Selección argentina, Dibu Martínez.
Te puede interesar:

Dibu Martínez mostró su dedo fracturado antes del Mundial 2026 y causó preocupación

Según consignó en TyC Sports el periodista Gastón Edul, quien cubre habitualmente la actividad de la Selección argentina, Paredes solo padece una contractura que le produce una molestia física, por lo que se espera que no esté óptimo físicamente de cara a este lunes, cuando la albiceleste tendrá su primer entrenamiento en Kansas City.

El futbolista jugó el jueves el último partido de Boca en la fase de grupos por la Copa Libertadores contra Universidad Católica de Chile, donde el Xeneize quedó eliminado del torneo, y sufrió un inconveniente durante la entrada en calor. Sin embargo, disputó todo el encuentro en la Bombonera. Se trata de una pieza clave en la Selección argentina, debido a que si bien frecuentemente es suplente, es uno de los primeros en ingresar al campo de juego.

Paredes
Leandro Paredes en Boca.

Leandro Paredes en Boca.

En tal sentido, luego del último encuentro del Xeneize, el mediocampista de 31 años detalló lo que le ocurrió. "Venía arrastrando en la semana una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido y tampoco iba a salir. El entrenador me pidió que le diga la verdad, que salga, que me cuide, que tenía cosas importantes por jugar. No era un partido como para no jugar", expresó en diálogo con la prensa.

El equipo de Lionel Scaloni jugará dos partidos preparatorios en la previa del Mundial, ya que primero enfrentará a Honduras el 6 de junio en Texas, mientras que después chocará con Islandia el 9 de junio en Alabama.

La Selección argentina ya está en Kansas City para la preparación del Mundial 2026

La delegación de la Selección argentina de fútbol aterrizó este domingo en Kansas City, Estados Unidos, para dar comienzo a la concentración de cara al Mundial 2026. Los campeones del mundo se instalaron en su base de operaciones con el claro propósito de revalidar el título obtenido en Qatar 2022.

El contingente inicial estuvo compuesto por 18 de los 26 profesionales que integran la lista oficial de convocados. Los ocho jugadores restantes de la nómina, entre ellos el capitán Lionel Messi, se trasladarán de manera directa hacia la concentración norteamericana en el transcurso de las próximas horas.

El búnker albiceleste se estableció en el Hotel Origin, un predio moderno que cuenta con reformas específicas para la comodidad de la delegación. A corta distancia del hotel, los deportistas realizarán los trabajos de campo en el complejo de alto rendimiento Sporting KC Training Centre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enzo Fernández, una de las figuras del equipo de Scaloni.

La Selección argentina ya está en Kansas City para iniciar la preparación del Mundial 2026

La Selección argentina comenzará los entrenamientos este lunes de cara a los amistosos previo al debut del Mundial 2026

Las tiernas despedidas de las parejas de los jugadores de la Selección de cara al Mundial

La emotiva publicación del Dibu Martínez con su familia antes de partir rumbo a Estados Unidos

La emotiva publicación del "Dibu" Martínez con su familia antes de partir rumbo al Mundial

La Selección tendrá dos partidos previos al debut en el Mundial: contra Honduras y Islandia.

Empieza la ilusión del Mundial 2026: la Selección partió rumbo a Estados Unidos

La demanda para ir a ver a la Selección a Estados Unidos aumentaron en el último mes.

Cuánto aumentó la demanda para viajar a último momento al Mundial 2026

Leandro Paredes padece un desgarro y se perderá los partidos amistosos previo al Mundial

Preocupación en la Selección: se confirmó que Paredes sufrió un desgarro en la previa al Mundial

Rating Cero

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio cuando eran niños.

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos después de que pasaran meses en Turquía

Chiche Gelblung no abandona su oficio aún internado en terapia intensiva. 

Desde el sanatorio donde permanece internado, Chiche Gelblung se refirió al femicidio de Agostina Vega

Pablo Lescano y Cecilia Calafell se mostraron en las redes sociales juntos después de haber anunciado su separación

Reconocido artista argentino se habría reconciliado con su esposa: las fotos que lo demuestran

Se filtró el nombre de la nueva novia de Ian Lucas y sorprendió a todos.

Se filtró el nombre de la nueva novia de Ian Lucas y sorprendió a todos: sería modelo e influencer

Marcelo Weigandt deja Boca Juniors en calidad de cedido por dos temporadas.

Tuvo un romance que fue comentado por todos pero ahora anunció que será papá con su nueva pareja: quién es

Dua Lipa eligió un cojunto sastrero con falda midi total withe y blazer entallado.

Dua Lipa se casó con Callum Turner: el impactante look de la estrella internacional

últimas noticias

Luis Caputo, ministro de Economía.

Renunció un funcionario del Ministerio de Economía y Luis Caputo ya designó a su reemplazante

Hace 23 minutos
Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio cuando eran niños.

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos después de que pasaran meses en Turquía

Hace 46 minutos
Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Elecciones en Colombia: Petro rechazó el escrutinio preliminar y denunció fallas en el software electoral

Hace 1 hora
El presidente Javier Milei.

Milei desmintió la caída el consumo con un video de la avenida Corrientes: "Y eso que es a fin de mes"

Hace 1 hora
Leandro Paredes en la Selección argentina.

Bomba en la Selección argentina: se conoció la verdadera lesión de Leandro Paredes y no es un desgarro

Hace 1 hora