El Servicio Penitenciario de Córdoba desmintió que Claudio Barrieler haya intentado quitarse la vida

Las autoridades penitenciarias de la provincia emitieron un comunicado afirmando que el imputado por el asesinato de Agostina Vega no intentó suicidarse en la cárcel, tal como se informó hace unas horas.

El Servicio Penitenciario de Córdoba desmintió este domingo "de manera categórica" un supuesto intento de suicidio de Claudio Barrelier , el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega , y aclaró que durante las revisiones habituales dentro del Complejo Carcelario N.° 1 "Reverendo Padre Luchesse" de Bouwer, los profesionales del área "detectaron la presencia de ideas y pensamientos suicidas" .

Ante las versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales sobre un presunto episodio de autolesión, las autoridades carcelarias ratificaron de forma tajante que "dicha información es falsa" .

Inmediatamente después de este hallazgo clínico, la dirección de la cárcel implementó las acciones reglamentarias para estos casos. Ante la debilidad psíquica del imputado, "se activó de manera preventiva el correspondiente protocolo de resguardo para garantizar su integridad física y psíquica" .

Con respecto a su situación actual, el paciente ya no ocupa una celda común de la prisión cordobesa. La jefatura del penal detalló que el recluso "permanece internado bajo custodia permanente en el hospital modular" ubicado dentro del penal, "donde recibe atención especializada, medicación y seguimiento diario por parte de profesionales de salud mental pertenecientes al Ministerio de Salud de la Provincia".

La entidad remarcó su responsabilidad institucional en el cuidado del interno, más allá del tenor de la causa penal en curso. El Servicio Penitenciario recordó su obligación legal y constitucional de "garantizar la vida, la integridad física y el acceso a la atención sanitaria de todas las personas alojadas bajo su custodia , independientemente de la gravedad de los hechos que se les atribuyan".

La preservación del recluso también responde a la necesidad de continuidad de la causa en los tribunales locales. Los voceros concluyeron que la medida busca "preservar las condiciones físicas y mentales del imputado para asegurar el normal desarrollo del proceso judicial en curso", de modo que responda ante los magistrados por los hechos bajo investigación.

Las versiones sobre el intento de suicidio de Barrelier

Durante la tarde de este domingo, distintas versiones periodísticas comenzaron a trascender sobre que Claudio Barrelier había intentado suicidarse en la cárcel de Bower y permanecía sedado.

En diálogo con el móvil de C5N en Córdoba a cargo del periodista Bernardo Magnago, el abuelo de Agostina, llamado Miguel, se refirió al presunto intento de suicidio del hombre, que tiene 32 años: "Me enteré por los medios. Quiero que llegue a juicio para que sea juzgado y no salga nunca más. Quiero que confiese si hay otra persona involucrada para que vaya preso".

"No voy a parar y seguiré con las marchas hasta que esto se esclarezca y que los culpables vayan presos. Si él se quita la vida, nos quedaremos sin saber si hubo otros implicados", advirtió en esta línea.

Barrelier se desempeñaba como empleado de la Municipalidad de Córdoba y además integraba la barra del Club Atlético Instituto. Tras la desaparición de Agostina, volvió a quedar bajo investigación y fue detenido.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la adolescente había salido de la casa de su madre el sábado por la noche para encontrarse con él en barrio Cofico. La principal hipótesis sostuvo que tomó un remís desde barrio General Mosconi hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, donde ambos fueron vistos juntos alrededor de las 22.30.