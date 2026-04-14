El embajador de Estados Unidos ratificó el respaldo de la gestión de Donald Trump al gobierno de Javier Milei Peter Lamelas destacó el alineamiento con el Gobierno, anticipó mayor participación de empresas norteamericanas y habló de una agenda común basada en estabilidad y apertura económica. Por + Seguir en







El embajador de Estados Unidos ratificó el respaldo de la gestión de Trump al gobierno de Javier Milei

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a dejar en claro el respaldo de la gestión de Donald Trump al gobierno de Javier Milei durante su exposición en el encuentro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham). En un mensaje con tono político y económico, subrayó la sintonía entre ambos gobiernos y proyectó un escenario de mayor cooperación bilateral.

En su discurso, Lamelas planteó que la relación entre los dos países atraviesa una etapa de fortalecimiento y ubicó a Estados Unidos como un socio central para el desarrollo local. En ese marco, remarcó que el vínculo apunta a consolidar condiciones que favorezcan la inversión, con reglas claras, previsibilidad y apertura de mercados.

El diplomático también hizo hincapié en el rol del sector privado. Señaló que desde su país buscarán incentivar a las compañías a involucrarse en áreas estratégicas, con la idea de construir asociaciones sostenibles y de largo plazo. La infraestructura y el diseño de políticas económicas adecuadas aparecieron como factores clave para ese proceso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2044079078026752006&partner=&hide_thread=false Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina, en #AmChamSummit 2026:



"Trump me envió personalmente con una misión muy clara: trabajar con Milei y el sector privado, para asegurar que Argentina vuelva a crecer". pic.twitter.com/SqbZZDtbjr — C5N (@C5N) April 14, 2026 En línea con la visión de la administración de Trump, Lamelas insistió en la necesidad de profundizar una agenda regional que fortalezca a las economías del continente, al tiempo que resaltó el trabajo conjunto con la Argentina como parte de ese objetivo.

Hacia el final de su intervención, el embajador se mostró confiado en el potencial del país para atraer capitales internacionales y adelantó que habrá esfuerzos para facilitar el comercio bilateral. Según planteó, la meta es reducir obstáculos y avanzar hacia una mayor convergencia de intereses económicos.