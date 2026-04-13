Estados Unidos pone en marcha el bloqueo en el estrecho de Ormuz: no dejará entrar ni salir buques de puertos iraníes

Donald Trump avisó de la medida que comienza este lunes. Desde Teherán prometieron una respuesta contundente ante la presencia de tropas extranjeras cerca del estrecho de Ormuz.

El presidente norteamericano, Donald Trump , advirtió que este lunes, desde las 11 (hora argentina), Estados Unidos "bloqueará los buques que entren o salgan de los puertos iraníes" , en el marco del cerco naval sobre el estrecho de Ormuz, que llevó a una nueva disparada del precio del barril de petróleo .

"Estados Unidos bloqueará los buques que entren o salgan de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 a. m. (hora del este). ¡Gracias por su atención a este asunto!" , escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social, su propia red social.

El Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM) confirmó la ejecución del bloqueo sobre el estrecho de Ormuz luego de que ambos países no lograran un acuerdo en Pakistán para sostener el alto el fuego . El operativo restringe de forma total el tráfico marítimo hacia y desde las terminales del país persa.

A través de un comunicado oficial, la entidad militar detalló el alcance de las acciones. "El bloqueo se aplicará de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes , incluidos todos los puertos iraníes del golfo Pérsico y del golfo de Omán", precisó el texto.

No obstante, el mando estadounidense aclaró que el tránsito ajeno a las terminales bloqueadas mantendrá sus garantías operativas. "Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos ", agregaron.

Este escenario encendió nuevamente las alarmas económicas a nivel mundial. La alteración en los flujos de exportación amenaza con provocar mayores presiones inflacionarias y costos adicionales para las economías dependientes de la importación de combustibles.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este domingo que la presencia de buques militares extranjeros cerca del estrecho de Ormuz significará una ruptura del alto el fuego. La fuerza militar prometió una respuesta contundente ante esta posibilidad.

A través de un comunicado oficial, el cuerpo militar rechazó las versiones de Washington sobre un supuesto bloqueo. "La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas", afirmó.

Asimismo, la advertencia iraní remarcó la prohibición de acceso para flotas militares en esa vía marítima. "Cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente", señaló el documento.