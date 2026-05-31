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Reconocido artista argentino se habría reconciliado con su esposa: las fotos que lo demuestran

La confirmación de la separación de la pareja que llevó 20 años juntos se confirmó hace un mes, en medio de un escándalo por infidelidades.

Pablo Lescano y Cecilia Calafell se mostraron en las redes sociales juntos después de haber anunciado su separación

Pablo Lescano y Cecilia Calafell se mostraron en las redes sociales juntos después de haber anunciado su separación

Pablo Lescano y su esposa Cecilia Calafell se separaron luego de 20 años de casados, sin embargo, parece que todo quedó en el olvido y la pareja habría recompuesto la relación.

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Es que, la pareja. que había atravesado una fuerte crisis en los últimos meses y se habló de una separación por infidelidad, ahora dejó en evidencia que siguen compartiendo momentos juntos y todo indicaría que habría una segunda oportunidad en el matrimonio.

A través de las redes sociales, el cantante mostró cuando la acompañó a un salón de belleza y, hasta subió una foto arrobándola en su cuenta de Instagram, dejando más que claro que siguen compartiendo momentos juntos.

lescano

Al mismo tiempo, para terminar de confirmar la buena onda entre ambos, Cecilia estuvo en el show de Los Ángeles Azules en el Movistar Arena, un recital que contó con una participación especial del cantante de Damas Gratis.

cecilia

Si bien ninguno de los confirmó que volvieron a apostar en el amor, estos dos posteos dan a entender que atrás quedaron las asperezas, que hay buena onda y pueden seguir compartiendo grandes momentos juntos ya que estarán unidos para siempre por los hijos que tienen en común, Toto y Marita.

Los motivos de la separación entre Pablo Lescano y Cecilia Calafell

Después de 20 años de relación, el cantante Pablito Lescano se separó de su pareja Cecilia Calafell tras haber atravesado una crisis de más de dos meses, la cual no pudieron superar. “Ella perdonó muchas infidelidades”, contó la periodista Fernanda Iglesias.

En Puro Show, la periodista contó: “Es una separación confirmada, es la separación de Pablo Lescano y Cecilia Calafell, su mujer de toda la vida, con la que está hace más de 20 años”. La noticia sorprendió al mundo de la música.

Explicó que “ella perdonó muchas infidelidades”, y agregó que: “Tiene un tema con la paternidad que estaría como flojo de papeles. Bianca, su hija mayor, cantaba con él; después quedó embarazada”.

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