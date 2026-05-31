31 de mayo de 2026 Inicio
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Renunció un funcionario del Ministerio de Economía y Luis Caputo ya designó a su reemplazante

José García Hamilton abandona su cargo en el Palacio de Hacienda por cuestiones personales. El nuevo funcionario es Juan Ignacio Stampalija, quien proviene de la Procuración del Tesoro de la Nación y asume este lunes.

Por
Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía.

Latam Economic Forum

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a través de sus redes sociales el recambio en la Secretaría Legal y Administrativa de su cartera. José García Hamilton deja el puesto por motivos personales y su lugar será ocupado desde este lunes por Juan Ignacio Stampalija.

Diego Spagnuolo, exdirector de ANSIS.
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El titular del Palacio de Hacienda explicó en la plataforma X que la salida del funcionario ya estaba prevista con antelación. “Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales", reveló el ministro.

En la misma publicación, Caputo destacó la labor de su colaborador. Al respecto, el ministro escribió: "Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía".

Caputo también valoró la actitud de García Hamilton para ordenar su partida del ministerio. "También por tomarse el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana. Muchísimas gracias José!! @joseghamilton”, agregó en su mensaje.

A continuación, el jefe económico confirmó la designación del reemplazante formal para la Secretaría. "A partir del lunes, @juanistamp, quien hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación, asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional. ¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión", publicó.

El nuevo secretario llega al Ministerio con un antecedente clave en la Procuración del Tesoro de la Nación. Allí integró el equipo jurídico con el cual el Estado argentino logró revertir una condena de u$s16.000 millones en la justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF.

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