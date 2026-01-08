Estados Unidos advirtió que Donald Trump "llegará tan lejos como sea necesario" para apoderarse de Groenlandia

El vicepresidente del país norteamericano, James David Vance, se mostró en sintonía con el líder republicano y marcó que Dinamarca "no está haciendo un buen trabajo" en la isla.

El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance , advirtió que el mandatario Donald Trump "llegará tan lejos como sea necesario" para apoderarse de Groenlandia , luego de las amenazas del republicano. Además, marcó que Dinamarca "no está haciendo un buen trabajo" en la isla.

En diálogo con Fox News, Vance afirmó que el Gobierno de Dinamarca, al que pertenece Groenlandia con un estatus de autogobierno, "no invirtió lo suficiente en seguridad". En este marco, expuso la postura del presidente de Estados Unidos. "Si hicieron algo inteligente hace 25 años, eso no significa que ahora no puedan hacer algo estúpido, y el presidente Trump lo deja muy claro: 'No están haciendo un buen trabajo con respecto a Groenlandia'" , señaló.

Por su parte, previamente, la vocera de la administración estadounidense, Karoline Leavitt , reconoció que la adquisición de Groenlandia es una "prioridad de seguridad nacional" para Estados Unidos.

En tal sentido, explicó que el país norteamericano analiza los pasos a seguir: "El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses es siempre una opción a disposición del comandante en jefe".

Stephen Miller , uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la intención actual administración de la Casa Blanca es adueñarse del territorio Groenlandia , actualmente bajo la soberanía de Dinamarca, incluso si tienen que recurrir al uso de la fuerza militar.

"Somos una superpotencia. Y con el presidente Trump, nos comportaremos como tal", dijo Miller durante una entrevista concedida a la cadena norteamericana CNN, después de que este fin de semana el mandatario reiterara su interés en la isla del Atlántico Norte. "Vivimos en un mundo donde se puede hablar de todo lo que se quiera sobre sutilezas internacionales y todo lo demás, pero el mundo real se rige por la fuerza, se rige por el poder", agregó.

Los comentarios de uno de los asesores más importantes del presidente norteamericano sucedieron pocas horas después de que Trump amenazara a varios países, como Colombia, México y Cuba. Pero también aprovechó para volver a apuntar contra Dinamarca por su interés en la isla. "Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de seguridad nacional", aseguró este lunes a bordo del Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos.

"Es muy estratégico porque en este momento está repleta de barcos rusos y chinos. Por eso la necesitamos. Y Dinamarca no va a poder hacerlo, se los aseguro. ¿Saben qué hizo Dinamarca para afianzar la seguridad en Groenlandia? Agregó un trineo más para perros. No estoy bromeando", dijo Trump para justificar el interés de defensa de seguridad nacional de Estados Unidos.

La postura de Trump fue reafirmada por uno de sus principales asesores en política internacional. "Estados Unidos es la potencia de la OTAN. Para que Estados Unidos asegure la región ártica, proteja y defienda los intereses de la OTAN, obviamente, Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos", dijo Miller durante la entrevista con la cadena CNN.