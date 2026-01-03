La dura advertencia de Donald Trump a Gustavo Petro: "Más vale que se cuide" El presidente de Estados Unidos aseguró que Colombia tiene fábricas que producen droga y las envía ilegalmente hacia territorio norteamericano. Por + Seguir en







El mandatario estadounidense apuntó contra su par colombiano. Redes sociales

Luego del ataque a Venezuela y la captura a Nicolás Maduro, Donald Trump se refirió en conferencia de prensa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y aseguró que tiene fábricas donde produce cocaína y las envía ilegalmente a Estados Unidos. “Que se cuide”, indicó.

Horas antes, el mandatario colombiano había publicado un comunicado en rechazo al accionar norteamericano: “Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2007356950514729388&partner=&hide_thread=false El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026 También había indicado que “el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”.

Fue entonces que un periodista le consultó por la postura mostrada de Colombia y aseguró que Petro tiene fábricas donde produce cocaína y lo envía a Estados Unidos. “Que se cuide”, lanzó.

Donald Trump aseguró que Cuba “no está muy bien” El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado por Cuba y consideró que la nación no se encuentra bien. “Creo que Cuba es algo de lo que hablaremos en algún momento, es una nación fallida. Queremos ayudar a la gente que se fue de Cuba", indicó en conferencia de prensa.