3 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La dura advertencia de Donald Trump a Gustavo Petro: "Más vale que se cuide"

El presidente de Estados Unidos aseguró que Colombia tiene fábricas que producen droga y las envía ilegalmente hacia territorio norteamericano.

Por
El mandatario estadounidense apuntó contra su par colombiano.

El mandatario estadounidense apuntó contra su par colombiano.

Redes sociales

Luego del ataque a Venezuela y la captura a Nicolás Maduro, Donald Trump se refirió en conferencia de prensa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y aseguró que tiene fábricas donde produce cocaína y las envía ilegalmente a Estados Unidos. “Que se cuide”, indicó.

Marine Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela
Te puede interesar:

Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela: "La soberanía de los Estados nunca es negociable"

Horas antes, el mandatario colombiano había publicado un comunicado en rechazo al accionar norteamericano: “Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2007356950514729388&partner=&hide_thread=false

También había indicado que “el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”.

Fue entonces que un periodista le consultó por la postura mostrada de Colombia y aseguró que Petro tiene fábricas donde produce cocaína y lo envía a Estados Unidos. “Que se cuide”, lanzó.

Donald Trump aseguró que Cuba “no está muy bien”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado por Cuba y consideró que la nación no se encuentra bien. “Creo que Cuba es algo de lo que hablaremos en algún momento, es una nación fallida. Queremos ayudar a la gente que se fue de Cuba", indicó en conferencia de prensa.

Por su parte, uno de los integrantes del equipo de Trump afirmó: “Cuba es un desastre controlado por los incompetentes, no tiene economía, es un colapso total y es esta isla tan pobre, coopera con Venezuela y hubo intentos de colonizar”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estados Unidos va a controlar Venezuela. 

Trump puso en duda a Corina Machado: "Sería duro para ella ser líder"

play

El secretario General de la ONU advirtió que el ataque de EEUU a Venezuela sienta "un precedente peligroso"

A pesar de que una aeronave fue dañada, todas regresaron a Estados Unidos.

"Operación Resolución Absoluta": EEUU reveló el nombre del operativo de captura de Maduro en Venezuela

La imagen de Maduro capturado.

Trump publicó la primera foto de Maduro detenido

Trump contó los detalles de la última conversación con Maduro.

Trump reveló la última conversación con Maduro antes del ataque a Venezuela

Gastón Sardelli de Airbag opinó sobre el ataque de EE.UU a Venezuela.

Gastón Sardelli de Airbag criticó el ataque de EEUU a Venezuela: "Ahora estará peor"

Rating Cero

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker
play

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.
play

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. 
play

Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga

Stephen Lang y la exigente preparación física para Avatar.

La impresionante transformación de Stephen Lang para Avatar: así se ve a los 73 años

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

La cantante tendrá su documental en Netflix.
play

Netflix estrenó un nuevo documental de una figura de la música actual: de quién se trata

últimas noticias

Delcy Rodríguez se pronunció tras la invasión de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez desafió a Donald Trump: "Nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos"

Hace 20 minutos
Marine Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela

Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela: "La soberanía de los Estados nunca es negociable"

Hace 34 minutos
Cristina Kirchner recibió el alta médica. 

Le dieron el alta a Cristina Kirchner tras permanecer dos semanas internada por apendicitis

Hace 43 minutos
Caminito es una celebridad. La callecita de La Boca está entre los 10 lugares más fotografiados del mundo, según estadísticas de Google Maps.

Cual es la historia desconocida de Caminito y como se volvió un lugar turístico único en Buenos Aires

Hace 59 minutos
play
La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

Hace 1 hora