Donald Trump reconoció que no cree en el derecho internacional y que el único límite es su "propia moral" En una entrevista con The New York Times, el presidente de Estados Unidos aseguró que no necesita "ninguna ley". Además, reivindicó el uso de la fuerza nacional por sobre los tratados internacionales y ratificó sus planes de expansión territorial en el Ártico tras la captura de Nicolás Maduro.







Donald Trump mostró su costado más beligerante. Anna Moneymaker/Getty Images

En una entrevista concedida a The New York Times en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el único freno a su autoridad ejecutiva es su "propia moral". Ante la consulta sobre los límites de su gestión, el mandatario fue contundente al declarar: "Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme".

Respecto al cumplimiento del derecho internacional, Trump manifestó que no considera necesaria dicha normativa, aunque aclaró que no busca "hacer daño a la gente". Al ser cuestionado sobre el respeto a las leyes globales, supeditó su respuesta a la "definición" que los medios tengan sobre el marco legal vigente.

Para los analistas, estas declaraciones representan el reconocimiento más directo de su visión del mundo, basada en la supremacía estadounidense. Esta postura sostiene que la fuerza nacional, y no los tratados o convenciones, debe ser el factor determinante cuando surgen conflictos entre las potencias globales.

Durante el encuentro, el inquilino de la Casa Blanca admitió haber enfrentado obstáculos al intentar "castigar a las instituciones que le desagradan" o aplicar represalias contra adversarios políticos. También mencionó las dificultades para desplegar la Guardia Nacional en ciudades pese a la resistencia de autoridades locales.

Geopolítica de la "propiedad": de la captura de Maduro a la ambición por Groenlandia Trump exhibió su perfil más beligerante al jactarse de la reciente captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, además de los ataques al programa nuclear iraní. Sobre Groenlandia, su próximo objetivo estratégico, evitó elegir entre la unidad de la OTAN y la adquisición de la isla, afirmando que, sin Estados Unidos, la Alianza es "inútil".