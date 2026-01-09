Cuáles son los montos para el Monotributo y Ganancias en ARCA en enero 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.
ARCA
ARCA actualizará en enero de 2026 las escalas del Monotributo y Ganancias según la inflación del segundo semestre de 2025.
Los valores oficiales se confirmarán después del 13 de enero, tras conocerse el IPC de diciembre del INDEC.
El ajuste estimado ronda el 13,5% y busca evitar que la inflación incremente la carga tributaria real.
La recategorización y los mínimos de Ganancias dependerán de los nuevos topes de facturación y pisos salariales.
Los contribuyentes argentinos permanecen atentos a la actualización de las escalas y montos del Monotributo y del Impuesto a las Ganancias correspondiente al primer semestre de 2026. De acuerdo con la normativa vigente, el ajuste de los valores se realizará de manera automática a partir de la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025. El objetivo de esta actualización es evitar que trabajadores y pequeños comerciantes enfrenten una mayor carga tributaria únicamente por el aumento general de precios, preservando el valor real de los topes de facturación.
Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmaron que los nuevos valores oficiales se informarán luego del martes 13 de enero. Esa fecha resulta clave, ya que el organismo necesita contar con el dato definitivo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que el INDEC difundirá ese día, para efectuar el cálculo final. Hasta entonces, los contribuyentes deberán guiarse por estimaciones técnicas para prever su recategorización y el monto de sus obligaciones mensuales.
Como referencia, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado en noviembre permite anticipar el posible impacto en las escalas. Con una inflación estimada del 2,1% para diciembre, el acumulado entre julio y diciembre de 2025 rondaría el 13,5%. En ese contexto, los topes de facturación anual del Monotributo y el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias registrarían un aumento equivalente, lo que representaría un alivio proporcional frente al avance inflacionario.
Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en enero 2026 y cómo quedaron los topes de facturación
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió las escalas del Monotributo para el inicio de 2026, con cuotas mensuales que incorporan la actualización de los componentes impositivo, previsional y de obra social. La categoría A registra un pago total de $37.085,74, mientras que la categoría B asciende a $42.216,41. En los niveles superiores, los montos varían según la actividad: la categoría H, tope para servicios, alcanza los $391.400,62, y la categoría K, correspondiente a la venta de bienes muebles, fija una cuota mensual de $525.732,01.
Respecto de los ingresos brutos anuales, los topes de facturación determinan la permanencia o el cambio de categoría en la recategorización de enero. El límite para la categoría A se estableció en $8.992.597,87, mientras que el máximo para servicios en la categoría H llega a $61.344.853,64. En el caso de la venta de bienes muebles, la categoría K permite un tope de $94.805.682,90, y superar esos montos implica la exclusión del régimen simplificado y el pase automático al Régimen General, por lo que resulta clave revisar la facturación acumulada del último año.
Qué mínimos tiene ARCA para pagar Ganancias en enero 2026
Para el inicio de 2026, el Impuesto a las Ganancias presenta una actualización de los pisos salariales basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor del segundo semestre de 2025. Según las proyecciones técnicas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un trabajador soltero sin hijos comenzaría a tributar a partir de un sueldo bruto cercano a $3.177.083, equivalente a unos $2.636.979 netos. Este esquema apunta a que el mínimo no imponible acompañe la evolución de los salarios nominales y evite que los ajustes paritarios se traduzcan en una mayor carga impositiva.
Para los empleados con cargas de familia, los umbrales resultan más altos debido a las deducciones por cónyuge e hijos. Un trabajador casado con dos hijos tendría un piso salarial bruto estimado en $4.733.641, mientras que un soltero con dos hijos alcanzaría un monto cercano a $4.217.749. Los valores definitivos quedarán confirmados tras la publicación del dato oficial de inflación de diciembre por parte del INDEC, instancia en la que también se actualizarán de forma proporcional las deducciones personales por ganancia no imponible, previstas en torno a los $5.036.140 anuales.