9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuáles son los montos para el Monotributo y Ganancias en ARCA en enero 2026

Se estima que el incremento sería del 13,5%, aunque los nuevos valores se publicarán de manera oficial el próximo martes.

Por
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

ARCA
  • ARCA actualizará en enero de 2026 las escalas del Monotributo y Ganancias según la inflación del segundo semestre de 2025.
  • Los valores oficiales se confirmarán después del 13 de enero, tras conocerse el IPC de diciembre del INDEC.
  • El ajuste estimado ronda el 13,5% y busca evitar que la inflación incremente la carga tributaria real.
  • La recategorización y los mínimos de Ganancias dependerán de los nuevos topes de facturación y pisos salariales.

Los contribuyentes argentinos permanecen atentos a la actualización de las escalas y montos del Monotributo y del Impuesto a las Ganancias correspondiente al primer semestre de 2026. De acuerdo con la normativa vigente, el ajuste de los valores se realizará de manera automática a partir de la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025. El objetivo de esta actualización es evitar que trabajadores y pequeños comerciantes enfrenten una mayor carga tributaria únicamente por el aumento general de precios, preservando el valor real de los topes de facturación.

ARCA informó el calendario fiscal del año que recién comienza
Te puede interesar:

Cuáles son las fechas límites que definió ARCA para el Monotributo en enero 2026

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmaron que los nuevos valores oficiales se informarán luego del martes 13 de enero. Esa fecha resulta clave, ya que el organismo necesita contar con el dato definitivo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que el INDEC difundirá ese día, para efectuar el cálculo final. Hasta entonces, los contribuyentes deberán guiarse por estimaciones técnicas para prever su recategorización y el monto de sus obligaciones mensuales.

Monotributo
Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

Como referencia, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado en noviembre permite anticipar el posible impacto en las escalas. Con una inflación estimada del 2,1% para diciembre, el acumulado entre julio y diciembre de 2025 rondaría el 13,5%. En ese contexto, los topes de facturación anual del Monotributo y el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias registrarían un aumento equivalente, lo que representaría un alivio proporcional frente al avance inflacionario.

Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en enero 2026 y cómo quedaron los topes de facturación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió las escalas del Monotributo para el inicio de 2026, con cuotas mensuales que incorporan la actualización de los componentes impositivo, previsional y de obra social. La categoría A registra un pago total de $37.085,74, mientras que la categoría B asciende a $42.216,41. En los niveles superiores, los montos varían según la actividad: la categoría H, tope para servicios, alcanza los $391.400,62, y la categoría K, correspondiente a la venta de bienes muebles, fija una cuota mensual de $525.732,01.

Respecto de los ingresos brutos anuales, los topes de facturación determinan la permanencia o el cambio de categoría en la recategorización de enero. El límite para la categoría A se estableció en $8.992.597,87, mientras que el máximo para servicios en la categoría H llega a $61.344.853,64. En el caso de la venta de bienes muebles, la categoría K permite un tope de $94.805.682,90, y superar esos montos implica la exclusión del régimen simplificado y el pase automático al Régimen General, por lo que resulta clave revisar la facturación acumulada del último año.

Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

Qué mínimos tiene ARCA para pagar Ganancias en enero 2026

Para el inicio de 2026, el Impuesto a las Ganancias presenta una actualización de los pisos salariales basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor del segundo semestre de 2025. Según las proyecciones técnicas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un trabajador soltero sin hijos comenzaría a tributar a partir de un sueldo bruto cercano a $3.177.083, equivalente a unos $2.636.979 netos. Este esquema apunta a que el mínimo no imponible acompañe la evolución de los salarios nominales y evite que los ajustes paritarios se traduzcan en una mayor carga impositiva.

Para los empleados con cargas de familia, los umbrales resultan más altos debido a las deducciones por cónyuge e hijos. Un trabajador casado con dos hijos tendría un piso salarial bruto estimado en $4.733.641, mientras que un soltero con dos hijos alcanzaría un monto cercano a $4.217.749. Los valores definitivos quedarán confirmados tras la publicación del dato oficial de inflación de diciembre por parte del INDEC, instancia en la que también se actualizarán de forma proporcional las deducciones personales por ganancia no imponible, previstas en torno a los $5.036.140 anuales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Impuesto al Cheque retiene un 1,2% sobre las transacciones financieras.

Impuesto al Cheque: ARCA dio marcha atrás y excluyó del pago a las billeteras virtuales

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

ARCA definió cuáles son los pagos que tienen que hacer monotributistas y autónomos en enero 2026: cuáles son

El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes  

Qué debés saber sobre la recategorización del monotributo de ARCA en 2026: fecha, trámite y consideraciones

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

De qué se trata el Monotributo Digital y qué diferencia tendría con el actual

Parte de la marihuana secuestrada.

La Aduana secuestró 129 kilos de marihuana en Ezeiza y Misiones en un solo día

Si bien el total anual tuvo un crecimiento, la recaudación  cayó en el mes de diciembre, en relación al mismo período del año anterior.

La recaudación tributaria del 2025 creció un 39,4% y superó los $183 billones.

Rating Cero

Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, reveló

Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon: "Estoy bien y haciéndole caso a los médicos"

El conductor posó al aire libre para exhibir el nuevo estilo.

La impresionante transformación del Chino Leunis: cambio de look para iniciar el 2026 con todo

Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, aseguró Café Tacuba mediante un comunicado.

Café Tacvba retiró toda su música de Spotify y apuntó contra la plataforma por invertir en la industria de la guerra

El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, murió a los 88 años.

Murió Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, maestro de la trompeta y orgulloso hijo de La Boca

Flor Vigna.

Flor Vigna se burló de Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"

últimas noticias

Mauricio Nievas es arquero de Deportivo Madryn

Susto en un club del Ascenso: un jugador sufrió un paro cardíaco y fue internado

Hace 7 minutos
El papa León XIV habló sobre Venezuela. 

Papa León XIV pidió por "soluciones políticas pacíficas" frente al conflicto en Venezuela

Hace 12 minutos
El dólar viene de cuatro ruedas al alza.

El dólar cierra la semana debajo de los $1.500

Hace 35 minutos
Luis Caputo jnuto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott bessent.

La Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap con el Tesoro de EEUU

Hace 46 minutos
Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía.

Ya no es los sábados: como cambió el descuento en carnicerías de Cuenta DNI para enero 2026

Hace 1 hora