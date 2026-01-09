Confirman un feriado inesperado para el jueves 15 de enero: a qué se debe y a quiénes afecta

- Se confirmó un feriado para el jueves 15 de enero, una fecha que no estaba en el centro de la atención del calendario y que sorprendió a muchos trabajadores y empleadores.
- No es un feriado nacional: se trata de una jornada no laborable con alcance local, vinculada a una conmemoración específica.
- El motivo es el aniversario fundacional de Ranchos, la ciudad cabecera del partido de General Paz, en la provincia de Buenos Aires.
- El beneficio alcanza principalmente a quienes viven o trabajan en esa localidad, por lo que en el resto del país la actividad se desarrollará con normalidad.
El calendario de feriados de enero vuelve a dar una sorpresa y reaviva el interés de trabajadores y empleadores por igual. En las últimas horas se confirmó un feriado inesperado para el jueves 15 de enero, una fecha que no figuraba entre las más comentadas del mes y que rápidamente generó consultas sobre su alcance y sus implicancias.