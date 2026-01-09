9 de enero de 2026 Inicio
Confirman un feriado inesperado para el jueves 15 de enero: a qué se debe y a quiénes afecta

Detrás de la decisión hay un motivo puntual que explica por qué solo un sector verá modificada su rutina laboral en esa jornada.

Enero es un mes que tiene varios Feriados en diversos puntos del país

Enero es un mes que tiene varios Feriados en diversos puntos del país

  • Se confirmó un feriado para el jueves 15 de enero, una fecha que no estaba en el centro de la atención del calendario y que sorprendió a muchos trabajadores y empleadores.
  • No es un feriado nacional: se trata de una jornada no laborable con alcance local, vinculada a una conmemoración específica.
  • El motivo es el aniversario fundacional de Ranchos, la ciudad cabecera del partido de General Paz, en la provincia de Buenos Aires.
  • El beneficio alcanza principalmente a quienes viven o trabajan en esa localidad, por lo que en el resto del país la actividad se desarrollará con normalidad.

El calendario de feriados de enero vuelve a dar una sorpresa y reaviva el interés de trabajadores y empleadores por igual. En las últimas horas se confirmó un feriado inesperado para el jueves 15 de enero, una fecha que no figuraba entre las más comentadas del mes y que rápidamente generó consultas sobre su alcance y sus implicancias.

La difusión de estos asuetos municipales es muy útil para quienes buscan sumar este día a la organización de sus vacaciones.
Como suele ocurrir con este tipo de medidas, no se trata de un descanso generalizado para todo el país, sino de una disposición vinculada a una conmemoración específica. Sin embargo, el anuncio despertó expectativas y dudas, especialmente en quienes buscan saber si podrán disfrutar de un día libre extra o si deberán continuar con sus actividades habituales.

Por qué será feriado el 15 de enero y quiénes lo podrán disfrutar

feriado-2024-argentinajpg

El próximo 15 de enero los empleados del Banco Provincia y de la administración pública de Ranchos (General Paz) verán cesadas sus actividades laborales por motivo del festejo de un nuevo aniversario fundacional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
