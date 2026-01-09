Confirman un feriado inesperado para el jueves 15 de enero: a qué se debe y a quiénes afecta Detrás de la decisión hay un motivo puntual que explica por qué solo un sector verá modificada su rutina laboral en esa jornada. Por + Seguir en







Se confirmó un feriado para el jueves 15 de enero, una fecha que no estaba en el centro de la atención del calendario y que sorprendió a muchos trabajadores y empleadores.

No es un feriado nacional: se trata de una jornada no laborable con alcance local, vinculada a una conmemoración específica.

El motivo es el aniversario fundacional de Ranchos, la ciudad cabecera del partido de General Paz, en la provincia de Buenos Aires.

El beneficio alcanza principalmente a quienes viven o trabajan en esa localidad, por lo que en el resto del país la actividad se desarrollará con normalidad. El calendario de feriados de enero vuelve a dar una sorpresa y reaviva el interés de trabajadores y empleadores por igual. En las últimas horas se confirmó un feriado inesperado para el jueves 15 de enero, una fecha que no figuraba entre las más comentadas del mes y que rápidamente generó consultas sobre su alcance y sus implicancias.

Como suele ocurrir con este tipo de medidas, no se trata de un descanso generalizado para todo el país, sino de una disposición vinculada a una conmemoración específica. Sin embargo, el anuncio despertó expectativas y dudas, especialmente en quienes buscan saber si podrán disfrutar de un día libre extra o si deberán continuar con sus actividades habituales.

Por qué será feriado el 15 de enero y quiénes lo podrán disfrutar feriado-2024-argentinajpg El próximo 15 de enero los empleados del Banco Provincia y de la administración pública de Ranchos (General Paz) verán cesadas sus actividades laborales por motivo del festejo de un nuevo aniversario fundacional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre