El gobierno de Colombia anunció que Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se reunirán en Bogotá

Si bien el encuentro aún no tiene fecha, se confirmó que sucederá en la Casa de Nariño y tiene el objetivo de "contribuir a una salida a la crisis política de Venezuela".

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro se encontrarán en la Casa de Nariño, la sede gubernamental de Colombia, ubicada en Bogotá.

El presidente colombiano Gustavo Petro se reunirá con su par venezolana, Delcy Rodríguez , en Bogotá. Aunque aún no tenga fecha, el encuentro fue confirmado este jueves por la mañana mediante un comunicado emitido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y buscará "contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela".

La reunión entre los mandatarios sucederá en la Casa de Nariño, la sede gubernamental de Colombia. No solo que significará el primer encuentro oficial entre ambos países desde que fue depuesto Nicolás Maduro el sábado pasado. Además, los presidentes de las naciones más importantes que conformaron la "Gran Colombia" volverán a verse cara a cara después de casi dos años.

“Con el fin de contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela , el mandatario colombiano se reunirá con la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de una visita oficial en la Casa de Nariño , con el propósito de avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación del vecino país”, sostuvo el comunicado emitido por el Dapre.

#Comunicado | El Gobierno Nacional informa sobre la conversación entre el presidente @petrogustavo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientada al restablecimiento de los canales diplomáticos, la cooperación bilateral y la búsqueda de soluciones pacíficas para la… pic.twitter.com/hmxb0wcLrr

La confirmación de la reunión entre ambos mandatarios sucedió horas después de que la Canciller colombiana, Rosa Villavicencio, anunciara en una conferencia de prensa que el presidente Petro había invitado a Rodríguez a visitar su país para “restablecer el diálogo en condición de pueblos hermanos”.

Además, el ministro de Interior, Armando Benedetti , reveló en diferentes entrevistas radiales que el presidente colombiano le había ofrecido ayer a su par estadounidense, Donald Trump , servir como "mediador" o canal de comunicación con Venezuela. “Lo hizo bajo el argumento de que la paz de Colombia pasa por la paz de Venezuela, y la paz de Venezuela pasa por la paz de Colombia por la cantidad de kilómetros que tenemos de frontera”, confió el funcionario.

Donald Trump no descartó viajar a Venezuela y adelantó cuánto tiempo durará la intervención de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre el futuro de Venezuela luego de la intervención de parte de su país en la que fue capturado el exmandatario Nicolás Maduro. Advirtió que la supervisión norteamericana durará un tiempo indefinido y anticipó que podría viajar a la nación caribeña próximamente.

En una entrevista concedida este miércoles por la noche al New York Times, el republicano planteó que esperaba que Washington gobernara el país sudamericano y extrajera petróleo de sus enormes reservas durante años. "El Presidente no especificó cuánto tiempo Estados Unidos permanecería como el amo político de Venezuela. ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Más?". 'Yo diría que mucho más tiempo', respondió".

trump avión 31-10-25 Desde inicios de septiembre, la Casa Blanca lanzó unos quince ataques extrajudiciales contra 16 embarcaciones en el que murieron unas 61 personas.

Según el medio, "Trump no respondió a preguntas sobre por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como la nueva líder de Venezuela en lugar de respaldar a María Corina Machado, y declinó hacer comentarios cuando se le preguntó si había hablado con la Rodríguez, 'pero [el secretario de Estado] Marco Rubio habla con ella constantemente. Estamos en constante comunicación con ella y con la administración'".

Además, el artículo se refirió a una llamada que mantuvo el titular de la Casa Blanca con su par colombiano, Gustavo Petro, conversación que "pareció disipar cualquier amenaza inmediata de acción militar estadounidense, y Trump indicó que creía que la decapitación del régimen de Maduro había intimidado a otros líderes de la región para que se alinearan".