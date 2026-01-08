8 de enero de 2026 Inicio
Palermo: tomaba un café, le cayó un vidrio de un balcón en la cabeza y se salvó de milagro

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que el elemento se desprendió de un balcón y golpeó a un hombre que estaba sentado tomando un café en la vereda. El hombre terminó gravemente herido, con varios puntos en la cabeza y tendones cortados.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el vidrio se cae sobre Pablo. 

Un hombre está vivo de milagro, después de que le cayera un vidrio desde un balcón de un cuarto piso mientras tomaba un café en la vereda de un local en Palermo.

Yulia Burtseva tenía 38 años. 
Las imágenes, registradas por cámaras de seguridad, muestran el momento en que la placa cae súbitamente sobre el cliente que estaba sentado a metros de un vehículo estacionado. Las autoridades confirmaron que el hombre, identificado como Pablo, se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió en la calle Ciudad de la Paz al 300, en el barrio de Palermo, desde el lugar el periodista Alejandro Moreyra informó para C5N detalles sobre cómo se encuentra Pablo tras el accidente.

Julio, vecino y amigo de Pablo, la víctima contó que "tiene 20 puntos en la cabeza, pero está bien, también tiene 13 tendones cortados del brazo izquierdo".

"Siete pisos de balcones con cristales, según nos comentaron, se hizo una revisión de los cristales, se vio que hay una falta de mantenimiento, algunos flojos", añadió el periodista.

Ante el temor por nuevas caídas, el local decidió modificar la disposición de sus mesas para proteger a clientes y transeúntes. "La cafetería tomó la precaución de que ahora las mesas están pegadas con un techo de un balcón que lo ponían cuando llovía nada más. Ahora hay que mantenerlo así por las dudas", explicó el vecino.

Palermo: tomaba un café, le cayó un vidrio de un balcón en la cabeza y se salvó de milagro

