El ex Gran Hermano aseguró que fue retenido de forma ilegítima junto a su novia. Apuntó contra un reconocido complejo de República Dominicana por la desaparición de sus ahorros.

Tomás Holder denunció este jueves que fue víctima de un secuestro y un robo millonario durante sus vacaciones en Punta Cana, junto a su novia. El ex Gran Hermano relató que personal de un hotel de lujo le impidió la salida del establecimiento para exigirle un pago indebido. La situación ocurrió en el complejo Royalton Chic, donde el joven vivió horas de extrema tensión antes de su regreso a la Argentina.

Tal lo informó Juan Etchegoyen en Mitre Live, el mediático sufrió la privación ilegítima de su libertad mientras intentaba abandonar el lugar. El periodista leyó el intercambio de mensajes que tuvo con el joven. " Denuncia que fue retenido ilegítimamente de su libertad ", informó el comunicador.

El influencer le detalló al conductor de streaming que los empleados del hotel se burlaron de su situación ante los reclamos. " Me robaron en la habitación y además me robaron en la cara ", manifestó Holder. "Me dijeron riéndose en el hotel que iban a hacer un informe de esto", agregó respecto a los encargados del complejo.

El conflicto escaló cuando la administración le reclamó el pago de un servicio que no utilizó. " Nos hicieron pagar una cena de 220 dólares que no fuimos porque mi novia se sentía mal", sentenció con visible enojo. Según contó el periodista, el personal bloqueó su paso y amenazó con boicotear su traslado al aeropuerto.

La pesadilla terminó cuando el joven cedió ante la presión económica para no quedar varado en el Caribe. "No nos dejaban salir y querían que perdamos nuestro vuelo si no se pagaba eso", agregó el primer eliminado de la edición 2022 del reality.

El argentino, días antes, había publicado en su cuenta de Instagram una serie de fotos con su novia en´una de las playas paradisíacas de Punta Cana, en la que agregó un tierno mensaje para ella: "Arrancar el 2026 con vos".

A los besos: una ex Gran Hermano confirmó su noviazgo con el hijo de Nazarena Vélez

Gonzalo, el hijo que Nazarena Vélez tuvo con Daniel Agostini, conocido como “El Chyno”, confirmó su romance con Katia “La Tana” Fenocchio, una de las concursantes de la última edición de Gran Hermano.

Sin ponerse colorado, el joven de 27 años lo blanqueó a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales y rápidamente se volvió viral. Posteriormente, publicaron imágenes para dejar en claro que es una relación que está más que consolidada.

La Tana y el Chyno Agostini minutouno.com

La confirmación llegó por un reclamo de los seguidores que estaban presentes en la transmisión, que señalaron: “No les creo hasta que no se besen”. Como respuesta, el artista admitió que ya se habían besado, pero la ex GH aclaró: “Hay gente que no vio”. “¿Y vos decís que tiene que ver?”, respondió él y tras ello, se besaron frente a cámara, para evacuar cualquier duda sobre el amor entre ellos.