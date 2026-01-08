Café Tacvba retiró toda su música de Spotify y apuntó contra la plataforma por invertir en la industria de la guerra

"No queremos que nuestras regalías sean utilizadas para patrocinar guerras", aseguró el líder del grupo, Rubén Albarrán, quien apuntó contra el dueño de la empresa, Daniel Ek, por invertir en la industria armamentística.

"Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor", aseguró Café Tacuba mediante un comunicado.

La banda de rock mexicana Café Tacvba le pidió a sus disqueras , Universal Music y Warner Music, que retiren todas sus canciones del catálogo de Spotify. El cantante y lider del grupo, Rubén Albarrán , publicó un video en sus redes sociales en el explicó que la decisión se debe a que el dueño principal de la plataforma, Daniel Ek , invierte en la industria armamentística, incluye publicidades del Servicio de Control de Imigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos y utiliza Inteligencia Artificial en detrimiento de los artistas.

“Personalmente invito a nuestros seguidores a que escuchen nuestra música en otras plataformas, o mejor aún que la boicoteen , y no formen parte de los abusos del poder, de las guerras en curso, la violencia", dijo Albarrán mediante una publicación tanto en su cuenta personal, como así también en la oficial de la banda, en Instagram. "Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, significado, acompañe a las personas y los pueblos, les brinde apoyo, alegría y esperanza", señaló el cantante de Café Tacvba.

Por su parte, Spotify emitió un comunicado en el que desminitió las acusaciones de Albarrán sobre su financiamiento a acciones bélicas. “Respetamos el legado artístico de Café Tacvba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta" , aseguró la compañía.

Además, negaron que haya publicidad en apoyo al ICE, la policía migratoria norteamericana que esta semana asesinó de un disparo a una ciudadana local, en Minneapolis. La plataforma aclaró que el caso al que se hizo referencia correspondía a una campaña de reclutamiento militar del gobierno de Estados Unidos y que fue difundida en diversas plataformas.

Café Tacvba no es la primera banda que decide sacar su música de Spotify. Previamente, ya lo habían hecho King Gizzard and the Wizard Lizard, Massive Attack, Xiu Xiu y otros grupos independientes . Estos artistas se alejaron de la plataforma después de que se conociera que su CEO principal, Daniel Ek, invirtiera u$s700 millones en la empresa de defensa Helsing, especializada en la producción de drones de combate.

Si bien Spotify precisó que la millonaria inversión pertenecía a la firma Prima Materia, esta compañía pertenece a Ek. Esto generó el repudio de varios artistas, ya que el ingreso principal de Ek proviene de las regalías que genera la plataforma musical.

Anna's Archive, una organización de preservación de contenido digital, se atribuyó haber realizado el hackeo más grande a Spotify: el 99,6% de las canciones. Por su parte, la compañía aseguró que se encuentra investigando un caso de acceso no autorizado que también incluyó la extracción de metadatos públicos.

La organización Anna's Archive es un grupo que funciona como una biblioteca digital de código abierto y sin fines de lucro que realiza intervenciones para centralizar y ofrecer acceso gratuito a libros, artículos académicos y diferentes tipo de documentos sujetos a derecho de autor. Ahora, dieron su mayor golpe: hackearon casi todas las canciones de Spotify, la plataforma de música más usada en todo el mundo.

La organización de "archivistas" aseguró que realizó una copia de prácticamente todo el contenido de Spotify. En concreto, almacenaron metadatos de 256 millones de pistas y archivos de audio de 86 millones de canciones que representan el 99,6% del contenido musical de la plataforma. Así lo aseguró Anna's Archive mediante un comunicado publicado en su blog, en donde también agregaron que el contenido extraído ocupa menos de 300 TB y que se está distribuyendo mediante "torrents masivos".

Para el grupo, este hackeo significó el "primer archivo de preservación de música del mundo que es completamente abierto”, ya que cualquier persona podrá acceder desde sus teléfonos, computadoras o tablets, como parte de su "misión de preservar el conocimiento y la cultura"