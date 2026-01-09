9 de enero de 2026 Inicio
Donald Trump confirmó que Estados Unidos iniciará ataques terrestres contra cárteles de México

El Presidente del país norteamericano indicó que las organizaciones criminales que trafican droga son responsables de la muerte de hasta 300 mil personas al año.

Trump aseguró que los cárteles controlan México.

Trump aseguró que los cárteles "controlan México".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iniciará ataques terrestres contra los cárteles de la droga y aseguró que este tipo de organizaciones “controla México”. Además, sostuvo que eso causó la muerte de 250 mil a 300 mil personas en el país por el tráfico ilícito de drogas.

Por el momento liberaron a cinco presos políticos. 
Trump vinculó el tráfico de narcóticos con la muerte de miles de personas anuales en territorio estadounidense y aseguró que la situación como “devastadora”.

“Es muy triste ver lo que le ha pasado a su país... Las drogas han devastado familias. Puedes perder a un hijo o a un padre. Los padres también están muriendo por las drogas”, indicó el mandatario en Fox News.

Y agregó: “Hemos erradicado el 97% de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra”.

Cabe destacar que en mayo del 2025, Trump declaró que había presionado a Claudia Sheinbaum que deje entrar a soldados estadounidenses en México con el objetivo de combatir los cárteles de la droga.

Sheinbaum confirmó que Trump le hizo esa propuesta y reiteró que la rechazó porque indicó que cada país debe actuar en su territorio.

Donald Trump anunció la cancelación de la segunda ola de ataques en Venezuela tras la liberación de presos políticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de un segundo ataque contra Venezuela luego de la liberación de presos políticos por parte del gobierno. Lo consideró como “un gesto muy importante e inteligente” en “búsqueda de la paz”.

A través de su red social Turth, escribió que, gracias a la colaboración de parte del gobierno de Venezuela, decidió no continuar con la ola de ataques que fue planificada con anterioridad. “Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”, indicó.

Trump

Y agregó: “Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”.

“Las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares, con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca. ¡Gracias por su atención!”, cerró.

Esto se dio cinco días después de la operación estadounidense en Caracas que terminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo.

