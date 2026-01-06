Uno de los principales asesores de Donald Trump justificó la anexión Groenlandia: "Somos una superpotencia"

"Para que Estados Unidos asegure la región ártica, proteja y defienda los intereses de la OTAN, obviamente, Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos", sostuvo Stephen Miller, uno de los personajes más influentes de la Casa Blanca.

Stephen Miller , uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la intención actual administración de la Casa Blanca es adueñarse del territorio Groenlandia , actualmente bajo la soberanía de Dinamarca, incluso si tienen que recurrir al uso de la fuerza militar.

"Somos una superpotencia. Y con el presidente Trump, nos comportaremos como tal" , dijo Miller durante una entrevista concedida a la cadena norteamericana CNN, después de que este fin de semana el mandatario reiterara su interés en la isla del Atlántico Norte. "Vivimos en un mundo donde se puede hablar de todo lo que se quiera sobre sutilezas internacionales y todo lo demás, pero el mundo real se rige por la fuerza, se rige por el poder", agregó.

Los comentarios de uno de los asesores más importantes del presidente norteamericano sucedieron pocas horas después de que Trump amenazara a varios países, como Colombia, México y Cuba. Pero también aprovechó para volver a apuntar contra Dinamarca por su interés en la isla. "Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de seguridad nacional", aseguró este lunes a bordo del Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos.

"Es muy estratégico porque en este momento está repleta de barcos rusos y chinos. Por eso la necesitamos. Y Dinamarca no va a poder hacerlo , se los aseguro. ¿Saben qué hizo Dinamarca para afianzar la seguridad en Groenlandia? Agregó un trineo más para perros. No estoy bromeando", dijo Trump para justificar el interés de defensa de seguridad nacional de Estados Unidos.

Donald Trump se burla de las acciones de Dinamarca mientras justifica su interés de apoderarse de Groenlandia por razones de seguridad nacional. “¿Saben lo que hizo Dinamarca recientemente para elevar la seguridad en Groenlandia? Añadieron un trineo de perros.” pic.twitter.com/3OvdJrq8VN

La postura de Trump fue reafirmada por uno de sus principales asesores en política internacional. "Estados Unidos es la potencia de la OTAN. Para que Estados Unidos asegure la región ártica, proteja y defienda los intereses de la OTAN, obviamente, Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos" , dijo Miller durante la entrevista con la cadena CNN.

"I have to say this very directly to the United States:

It makes absolutely no sense to talk about the need for the United States to take over Greenland.



Por otra parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, emitió un comunicado en el que exigió "Basta de presiones. Basta de insinuaciones. Basta de fantasías sobre la anexión". Además, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, le respondió a Trump

"Dejaré claro que si Estados Unidos elige atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se detiene, incluida la OTAN y, por lo tanto, la seguridad que se ha establecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial", dijo Frederiksen. "Uno debería tomar en serio al presidente estadounidense cuando dice que quiere a Groenlandia", agregó la primera ministra danesa durante una entrevista con el canal local TV2.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, rechazó este domingo las amenazas del gobierno de Donald Trump sobre un eventual avance de Estados Unidos sobre Groenlandia y afirmó que “no tiene ningún sentido” hablar de una anexión del territorio.

Las declaraciones de la jefa de gobierno danesa se produjeron un día después del secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, un hecho que volvió a encender las alarmas internacionales sobre la política exterior de Washington y su accionar unilateral.

En una declaración pública posterior a una entrevista que Trump concedió al medio The Atlantic, Frederiksen fue categórica: “Estados Unidos no tiene derecho a anexar ninguno de los países de la Commonwealth”, sostuvo, en alusión a Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe.

La primera ministra remarcó que el Reino de Dinamarca, y por lo tanto Groenlandia, es parte de la OTAN y se encuentra amparado por la garantía de seguridad de la alianza atlántica. Además, recordó que ya existe un acuerdo de defensa entre Dinamarca y Estados Unidos que otorga a Washington un amplio acceso estratégico en la isla.

Por su parte, los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España y Polonia se reunieron este martes en París para expresar su respaldo unánime a la soberanía danesa sobre Groenlandia. El encuentro, realizado en el marco de la Coalición de voluntarios de Ucrania, sirvió de plataforma para defender "la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

A través de un comunicado conjunto con la primera ministra Mette Frederiksen, los líderes Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Pedro Sánchez y Donald Tusk respondieron a las reiteradas amenazas de Donald Trump. La declaración busca blindar el estatus de la isla tras la reciente operación militar estadounidense en Venezuela.