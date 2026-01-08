IR A
Flor Vigna se burló de Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"

Para promocionar un tema, la cantante se refirió a uno de los audios filtrados que el actor le mandó a Sarah Borrell en Madrid.

Flor Vigna, expareja de Luciano Castro hasta la infidelidad con Griselda Siciliani, se refirió a un audio que el actor le envió a una mujer danesa que conoció en Madrid para promocionar su último tema. "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja", dijo en video la bailarina antes de seguir escuchando la grabación de Que baja está la vara.

"Admito que fui de las que bajó la vara y se tapó los ojos, porque dolía demasiado ver la realidad. Espero haber aprendido… Pues en el cuento de Hadas Fui la más TaraHada", bromeó en la descripción del video que compartió en Instagram y le pidió a su comunidad que cumplan con una sola regla: elegir vínculos "que sumen sí o sí".

En el video la acompañan los productores Ariel Lippo, Evric Hunter y Guido Cardozo, quien organizó un campamento musical donde la cantante compuso su última canción.

La ruptura de Flor Vigna y Luciano Castro

Vigna y Castro fueron pareja durante dos años y medio hasta que en 2024 se separaron y la bailarina describió ese proceso como "un recontra re infierno".

Al charlar con Martín Cirio sobre su separación, la actriz repitió varias veces que el actor "está re loco" y aclaró: "No, no te voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal". Meses después de la ruptura, cuando Castro y Sicialini hicieron pública su relación con una foto, la artista confirmó que el actor le había sido infiel con la protagonista de Envidiosa.

