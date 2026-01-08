Flor Vigna se burló de Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja" Para promocionar un tema, la cantante se refirió a uno de los audios filtrados que el actor le mandó a Sarah Borrell en Madrid. + Seguir en







Flor Vigna.

Flor Vigna, expareja de Luciano Castro hasta la infidelidad con Griselda Siciliani, se refirió a un audio que el actor le envió a una mujer danesa que conoció en Madrid para promocionar su último tema. "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja", dijo en video la bailarina antes de seguir escuchando la grabación de Que baja está la vara.

Desde que empezaron los rumores de infidelidad de Castro a Siciliani, que la actriz confirmó este jueves, Vigna aprovecha la atención de los medios para promocionar su música. Primero Te juro, una canción sobre infidelidad, y ahora Que baja está la vara para "capitalizar traumas viejos".

Embed - FLOR VIGNA on Instagram: "Capitalizando Traumas Viejos Admito que fui de las que bajó la vara y se tapó los ojos, porque dolía demasiado ver la realidad . Espero haber aprendido… Pues en elcuento de Hadas Fui la más TaraHada Pero de todo se aprende y se capitaliza también obvio ajjaja La vida es para disfrutarla, en pareja o solos, y mi querida comunidad … nos pongo una regla :elegimos vínculos que sumen sí o sí , nada de salvarle la vida a manipuladoreeess Aunque vuelvan rogando y llorando ehhh Qué lindo hacer música con ustedes @__lippo0 @evrichunter @guidocardozo_" View this post on Instagram "Admito que fui de las que bajó la vara y se tapó los ojos, porque dolía demasiado ver la realidad. Espero haber aprendido… Pues en el cuento de Hadas Fui la más TaraHada", bromeó en la descripción del video que compartió en Instagram y le pidió a su comunidad que cumplan con una sola regla: elegir vínculos "que sumen sí o sí".

En el video la acompañan los productores Ariel Lippo, Evric Hunter y Guido Cardozo, quien organizó un campamento musical donde la cantante compuso su última canción.

La ruptura de Flor Vigna y Luciano Castro Vigna y Castro fueron pareja durante dos años y medio hasta que en 2024 se separaron y la bailarina describió ese proceso como "un recontra re infierno".