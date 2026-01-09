La impresionante transformación del Chino Leunis: cambio de look para iniciar el 2026 con todo El conductor apostó por una renovación audaz para comenzar el año. El resultado se volvió viral. + Seguir en







El nuevo estilo generó impacto por su tono audaz y el clima distendido del momento. El Chino Leunis decidió arrancar el 2026 con una renovación estética que se volvió rápidamente en un tema de conversación en redes sociales. El conductor apostó por una modificación muy llamativa en su imagen personal y eligió mostrarla sin filtros.

Desde su casa, compartió una serie de fotos y videos en dónde se pudo ver no solo el resultado final, sino también el recorrido previo, marcado por gestos de complicidad, humor y una clara intención de empezar una nueva etapa con nueva energía.

krhk3fzvgrbvncywhuuc3hook4 Instagram Así se ve el Chino Leunis con su cambio de look Las imágenes difundidas mostraron al conductor atravesando cada fase del proceso de decoloración. En los primeros registros se lo vio sentado, con el pelo oscuro y el torso descubierto, mientras ella aplicaba el producto y ambos intercambiaban comentarios con tono distendido.

A medida que avanzaba el procedimiento, el registro visual fue dando cuenta de la transformación progresiva del color. Entre risas y gestos de expectativa, el cambio comenzó a notarse, con un clima relajado que quedó reflejado en cada toma que compartieron.

uipqvbrkijfslnrznxtveokesi Instagram El resultado final mostró al Chino Leunis con un tono rubio platinado muy claro, cercano al blanco, que resaltó aún más su expresión y su sonrisa. La complicidad con su pareja quedó evidenciada en una imagen donde ella observa satisfecha el desenlace del proceso.