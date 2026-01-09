Turismo en Argentina: la joya norteña oculta a 4.000 metros de altura y es encantadora para el verano 2026

Jujuy se consolidó como una de las provincias más visitadas del Noroeste Argentino , pero también guarda joyas ocultas a gran altura que se alejan de los circuitos más transitados. Entre esos destinos aparece Cusi Cusi , un rincón de la Puna ubicado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar , que sorprende por su belleza extrema y se posiciona como una alternativa atractiva para el verano.

Dentro de ese mapa alternativo, el pequeño poblado rompe con las postales habituales de la región. Con apenas dos calles y una población reducida , Cusi Cusi se distingue por su atmósfera desértica , su tranquilidad absoluta y un paisaje que remite a escenarios irreales, dominados por tonos rojizos y terrosos.

El entorno natural es el principal atractivo del lugar. La Puna jujeña se expresa aquí con toda su fuerza, a través de formaciones rocosas imponentes, valles abiertos y una paleta cromática intensa que transforma cada recorrido en una experiencia visual. Estas características posicionaron a Cusi Cusi como un punto de interés para el ecoturismo, la aventura y la fotografía.

Cusi Cusi se encuentra en el noroeste de la provincia de Jujuy, a escasa distancia de la frontera con Bolivia y a unos 100 kilómetros de La Quiaca . Su ubicación, en plena región puneña, explica tanto su clima como la fisonomía del paisaje que la rodea.

El poblado tuvo originalmente el nombre de Puca Ukúqai , expresión quechua que significa “Valle Colorado” , una denominación directamente vinculada a las tonalidades rojizas que predominan en el suelo y las montañas del área.

Qué puedo hacer en Cusi Cusi

Uno de los mayores impactos al llegar es el llamado paisaje marciano, una combinación de montañas, valles y superficies que van del ladrillo al terracota. Esta singularidad convirtió a la zona en una de las más fotografiadas de Jujuy.

A pocos kilómetros se encuentra el Valle de la Luna, una formación geológica con colores verdes, grises, rosados, naranjas y rojos. Es una de las excursiones más elegidas por quienes visitan el pueblo y un punto clave para actividades de exploración y caminatas.

Otro atractivo relevante es la cascada Pajchela, un salto de agua de 30 metros que contrasta con el paisaje árido. Ubicada a nueve kilómetros, ofrece postales cambiantes según la estación, ya que durante el invierno puede llegar a congelarse.

Cómo llegar a Cusi Cusi

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la forma más rápida de iniciar el viaje es en avión hasta San Salvador de Jujuy. El vuelo tiene una duración aproximada de dos horas y media. Desde la capital provincial, el trayecto continúa por vía terrestre a través de la Ruta Nacional 9 y luego la Ruta Nacional 40, en un recorrido de unos 350 kilómetros, con un tiempo estimado de seis horas y media hasta Cusi Cusi.

Quienes opten por viajar en auto desde CABA deben recorrer cerca de 1.700 kilómetros en total. El camino combina principalmente la Ruta Nacional 9 hasta Jujuy y, una vez allí, la conexión con la Ruta Nacional 40 rumbo al noroeste provincial. El viaje demanda entre 22 y 24 horas de manejo efectivo, atravesando provincias del norte argentino y paisajes que van mutando desde zonas urbanas hasta la geografía extrema de la Puna.

Cusi Cusi El Valle de la Luna y la cascada Pajchela, dos íconos naturales de la región. Wikiloc

Otra alternativa es el micro de larga distancia hasta San Salvador de Jujuy, con un tiempo de viaje que ronda las 22 horas, según el servicio. Desde la terminal jujeña, el acceso continúa por la Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 40, ya sea en transporte local o vehículo particular, completando los 350 kilómetros finales hasta Cusi Cusi. El recorrido terrestre permite apreciar quebradas, montañas y extensas zonas desérticas, integrando el viaje a la experiencia del destino.