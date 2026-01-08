8 de enero de 2026 Inicio
Venezuela anunció la liberación de "un número importante" de presos políticos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó la excarcelación de un “número importante” de detenidos por motivos políticos.

Por
Venezuela anunció liberación de presos políticos en medio de crisis tras captura de Maduro

Venezuela anunció liberación de presos políticos en medio de crisis tras captura de Maduro

El gobierno venezolano anunció este jueves el inicio de un proceso de liberación de personas encarceladas por razones políticas, según confirmó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Javier Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro
Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

Rodríguez dijo que la medida se tomará como un gesto unilateral orientado a la paz y a aliviar la presión que atraviesa el país tras la captura en Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, en una operación que generó fuertes reacciones internacionales.

Aunque afirmó que “un número importante” de detenidos está siendo excarcelado, el dirigente oficialista evitó dar detalles sobre cifras o identidades de los beneficiados y limitó su explicación al avance inmediato del operativo. Segùn la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 806 presos por razones políticas.

La liberación se produce en un contexto de intensa incertidumbre política y judicial, con la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez enfrentando presiones internas, externas y una situación institucional convulsionada tras la detención de Maduro por fuerzas estadounidenses.

Familiares de los detenidos y sectores de la sociedad civil reaccionaron con expectativa ante la posibilidad de conocer los nombres incluidos en las listas oficiales, mientras que analistas observan la medida como un intento de abrir canales de diálogo o reducir las tensiones con gobiernos extranjeros.

Patricia Bullrich celebró la liberación de presos en Venezuela

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, celebró la liberación de presos en Venezuela. "Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia", expresó en su cuenta de X.

"Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias. Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso. La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera", agregó la exministra.

Quiénes son y de qué se los acusa a los argentinos presos en Venezuela

Quiénes son y de qué se los acusa a los argentinos presos en Venezuela

Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

El Gobierno celebró el anuncio de la liberación de presos políticos en Venezuela y reclamó por Gallo y Giuliani

Donald Trump aseguró que en algún momento será seguro viajar a Venezuela.

Trump no descartó viajar a Venezuela y adelantó cuánto tiempo durará la intervención de EEUU

Estados Unidos controlará la producción de petróleo de Venezuela.

EEUU anunció su plan para reactivar la producción petrolera de Venezuela

Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela.

Delcy Rodríguez anunció que Venezuela vive "un nuevo momento político" y asegura que el país "no está en guerra"

El presidente estaounidense realizó el anuncio a través de la red social Truth.

Trump anunció que Venezuela comprará "únicamente productos fabricados en Estados Unidos" con el dinero del petróleo

Griselda Siciliani y Luciano Castro.
Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro, pero explicó sus acuerdos de pareja

James David Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

EEUU advirtió que Trump "llegará tan lejos como sea necesario" para apoderarse de Groenlandia

Hace 8 minutos
Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

Hace 10 minutos
