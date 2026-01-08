Venezuela anunció la liberación de "un número importante" de presos políticos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó la excarcelación de un “número importante” de detenidos por motivos políticos.

El gobierno venezolano anunció este jueves el inicio de un proceso de liberación de personas encarceladas por razones políticas , según confirmó Jorge Rodríguez , presidente de la Asamblea Nacional.

Rodríguez dijo que la medida se tomará como un gesto unilateral orientado a la paz y a aliviar la presión que atraviesa el país tras la captura en Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro , en una operación que generó fuertes reacciones internacionales.

Aunque afirmó que “un número importante” de detenidos está siendo excarcelado, el dirigente oficialista evitó dar detalles sobre cifras o identidades de los beneficiados y limitó su explicación al avance inmediato del operativo. Segùn la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 806 presos por razones políticas.

La liberación se produce en un contexto de intensa incertidumbre política y judicial, con la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez enfrentando presiones internas, externas y una situación institucional convulsionada tras la detención de Maduro por fuerzas estadounidenses.

Familiares de los detenidos y sectores de la sociedad civil reaccionaron con expectativa ante la posibilidad de conocer los nombres incluidos en las listas oficiales, mientras que analistas observan la medida como un intento de abrir canales de diálogo o reducir las tensiones con gobiernos extranjeros.

Patricia Bullrich celebró la liberación de presos en Venezuela

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, celebró la liberación de presos en Venezuela. "Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia", expresó en su cuenta de X.

"Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias. Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso. La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera", agregó la exministra.