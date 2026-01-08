El director técnico y algunos integrantes de su familia vivieron un momento dramático en una playa en la que el acceso estaba restringido, en el municipio de José Ignacio.

Martín Demichelis y sus tres hijos , junto a una sobrina, protagonizaron un rescate de emergencia este último 31 de diciembre en la playa de Laguna Escondida . La familia quedó atrapada por la corriente en una zona donde los baños de mar están terminantemente prohibidos debido a la peligrosidad del fondo.

Escrachan en redes a un senador de Uruguay que miraba fotos de Zaira Nara en plena sesión

Según reveló el programa A la tarde, por América TV, el episodio ocurrió durante la tarde de fin de año y pudo terminar en una fatalidad de no ser por la presencia casual de profesionales del área. Karina Mazzocco , conductora del ciclo televisivo, relató el hecho al presentar las imágenes del incidente en la costa uruguaya.

"Se habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua ", explicó la periodista sobre la situación límite. La conductora destacó que, a pesar de la ausencia de vigilancia oficial en ese sector, dos guardavidas que estaban en su horario de franco divisaron el peligro mientras surfeaban en las cercanías.

El cronista Oliver Quiroz detalló el proceso de investigación que permitió sacar a la luz este video tras varios días de hermetismo. "Esta información nos llega el martes de esta semana y nos cuenta un poco y nos ponen en contexto de cómo se había dado de que la familia Demichelis se estaba ahogando ", precisó el panelista.

Luis Bremer, integrante del panel, fue tajante al analizar la gravedad de lo sucedido con el exentrenador de River Plate y su descendencia. "Es la tragedia que no fue, morir en fin de año en Punta del Este. Tan solo un instante podía separar la tragedia del rescate milagroso ", sentenció el periodista. El debate en el estudio subrayó la angustia que habría sufrido Evangelina Anderson, quien no se encontraba cerca al momento del suceso .

La responsabilidad del exjugador también fue objeto de duras críticas por parte de los panelistas debido a las advertencias del lugar. "Si hay carteles que dicen: ‘No te podés bañar’, no te podés bañar. Entonces, es totalmente culpable Demichelis", disparó otra panelista durante la emisión.

La zona de Laguna Escondida carece de servicio de vigilancia estable, a pesar de los constantes pedidos de los veraneantes y residentes. Esta falencia de infraestructura de seguridad aumenta el riesgo para los turistas que desconocen el comportamiento de las mareas en esa parte de la costa uruguaya.

La novia de Demichelis tras la discusión en el auto: "Fue una conversación como la de cualquier pareja"

Martín Demichelis y Micaela Benítez tuvieron un fuerte intercambio de palabras en un parador de Punta del Este. La discusión escaló a tal punto que debieron seguir el intercambio en el auto para mantener la privacidad. De todos modos, quedaron registrados en cámara y la preocupación inundó los canales de espectáculos y las redes sociales, pero la joven puso paños fríos.

Martín Demichelis Micaela Benítez Martín Demichelis y Micaela Benítez discutiendo en un auto en Punta del Este.

"Fue una conversación como la de cualquier pareja. El resto exageró, estamos super bien. Gracias por preguntar. Estoy con Martín, que también manda agradecimiento", le dijo al cronista Oliver Quiróz en el programa A la tarde en América TV.

Benítez reiteró que "nunca hubo violencia, ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad como están diciendo" y no quiso revelar el motivo del fuerte cruce. "El tema es privado y queda entre nosotros, por eso nos fuimos a hablar al auto", cerró.