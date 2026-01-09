9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Escapadas de Buenos Aires en el verano 2026: el pueblo con casonas viejas y una estación silenciosa

Con menos de 100 habitantes, este tranquilo paraje rural rememora la belleza de un tiempo pasado.

Por
El pueblo bonaerense fue fundado en 1852. 

El pueblo bonaerense fue fundado en 1852. 

Redes sociales
  • Ernestina es un pintoresco pueblo del partido de 25 de Mayo, ubicado a 170 km de CABA .
  • Se distingue por su arquitectura europea y neogótica, con un boulevard central de palmeras imperiales.
  • Entre sus joyas históricas destacan la Iglesia Nuestra Señora de Luján, el Teatro Enrique Keen y el antiguo colegio pupilo.
  • Es un destino ideal para la desconexión total, ya que cuenta con apenas 100 habitantes y un entorno muy silencioso.

Si existe un lugar en la provincia de Buenos Aires que parece extraído de un cuento europeo del siglo XIX, sin duda es Ernestina. Este pequeño pueblo, perteneciente al partido de 25 de Mayo, es uno de los secretos mejor guardados para quienes buscan vivir la experiencia de “un viaje al pasado”.

Paisajes marcianos a casi 4.000 metros en el norte argentino.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: la joya norteña oculta a 4.000 metros de altura y es encantadora para el verano 2026

Caminar por sus calles es una experiencia surrealista: de repente, la inmensidad del campo argentino se interrumpe por un boulevard de palmeras imperiales y arquitectura neogótica que transporta al visitante a otra época. Este rincón histórico fue fundado en 1852 por el Dr. Enrique Keen, quien nombró al paraje en honor a su esposa, Ernestina Bernal.

La familia Keen tenía una visión ambiciosa respecto al pueblo, buscando alcanzar estándares de los pueblos europeos; por eso, la característica arquitectura de sus casonas antiguas. La estación de tren fue muy transitada a principios del siglo XX. Según cuenta la leyenda, incluso pasó por allí el príncipe de Gales (conocido posteriormente como Eduardo VIII) en 1925.

Ernestina pueblo Buenos Aires

Con una población de 100 habitantes, es un lugar ideal para la desconexión y alejarse del ruido de las grandes ciudades. Es recomendable llevar víveres y mate, ya que solo hay un par de almacenes pequeños con horarios limitados.

Dónde queda Ernestina

Ubicada en el corazón de la provincia de Buenos Aires, Ernestina se encuentra a una distancia ideal para una escapada de un día desde la capital. A aproximadamente 170 kilómetros, se puede llegar en un viaje de 2 horas y media desde CABA.

Qué puedo hacer en Ernestina

Si bien es un lugar para ir a descansar, hay algunas visitas que no pueden faltar en tu recorrido del pueblo. La Avenida San Martín es el corazón del pueblo y es el escenario perfecto para una caminata tranquila y pintoresca. Un boulevard de tres cuadras con enormes palmeras imperiales, canteros cuidados y monumentos que le dan un aire señorial único en la región.

La joya arquitectónica de Ernestina es la Iglesia Nuestra Señora de Luján. De estilo neogótico, con vitrales traídos de Francia y una fachada que parece más propia de una aldea europea que de la llanura pampeana. Otro emblema del lugar es el Teatro Enrique Keen, un antiguo centro social y cultural que aún conserva su fachada imponente y recuerda los años de esplendor donde las compañías de teatro llegaban en tren.

Ernestina pueblo Buenos Aires 2

El Colegio pupilo Enrique Keen es otro edificio imponente que probablemente llame tu atención al visitar el pueblo. Junto con la arquitectura de las casas antiguas, ofrece una postal digna para tomar algunas fotos.

Cómo llegar a Ernestina

Para llegar desde Buenos Aires, se puede tomar la Autopista Ricchieri, seguir por la ruta 205 y continuar por la ruta provincial 30. Al llegar al paraje Forastieri, se puede optar por dos rutas posibles: doblar a la derecha por un camino de tierra de 8 kilómetros o seguir 10 kilómetros más y tomar la RP 40.

Es importante tener en cuenta el clima reciente ya que eso puede afectar el estado de las rutas al tratarse de caminos de tierra en el último tramo del viaje.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A lo largo de más de dos siglos, la institución funcionó en cuatro sedes diferentes.

Edificio histórico: cuándo fue inaugurada la Biblioteca Nacional y cómo se puede visitar hoy en día

La historia del sitio para visitar en Uruguay cargado de historia

Este pueblo de Uruguay marcó la historia del el voto femenino en toda América Latina y es ideal para visitar: dónde está

Alpa Corral, el refugio serrano con río ideal para el verano 2026.

Turismo en Argentina: el pueblito oculto que transmite paz y tiene río para refrescarse en el verano 2026

Esta localidad conserva la esencia de los viejos pueblos costeros con playas amplias.

Turismo en la Costa Atlántica 2026: el pueblo donde no hay multitudes y tiene olas suaves

En Córdoba hay un pueblito con mar ideal para visitar en el verano 2026 que tiene los atardeceres dorados más lindos.

Turismo en Córdoba: el "mar" para visitar en el verano 2026 que tiene atardeceres dorados

La ciudad de San Nicolás de los Arroyos de noche. 

La escapada cerca de Buenos Aires para conocer en el verano 2026: es la ciudad más antigua de la Provincia

Rating Cero

Marixa Balli le contestó a Yanina Latorre.

Marixa Balli destrozó a Yanina Latorre: "Yo decidí tener los pies en la tierra y laburar"

Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, reveló

Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon: "Estoy bien y haciéndole caso a los médicos"

El conductor posó al aire libre para exhibir el nuevo estilo.

La impresionante transformación del Chino Leunis: cambio de look para iniciar el 2026 con todo

Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, aseguró Café Tacuba mediante un comunicado.

Café Tacvba retiró toda su música de Spotify y apuntó contra la plataforma por invertir en la industria de la guerra

El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, murió a los 88 años.

Murió Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, maestro de la trompeta y orgulloso hijo de La Boca

últimas noticias

Mauricio Nievas es arquero de Deportivo Madryn

Susto en un club del Ascenso: un jugador sufrió un paro cardíaco y fue internado

Hace 13 minutos
El papa León XIV habló sobre Venezuela. 

Papa León XIV pidió por "soluciones políticas pacíficas" frente al conflicto en Venezuela

Hace 18 minutos
El dólar viene de cuatro ruedas al alza.

El dólar cierra la semana debajo de los $1.500

Hace 41 minutos
Luis Caputo jnuto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott bessent.

La Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap con el Tesoro de EEUU

Hace 52 minutos
Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía.

Ya no es los sábados: como cambió el descuento en carnicerías de Cuenta DNI para enero 2026

Hace 1 hora