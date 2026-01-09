Escapadas de Buenos Aires en el verano 2026: el pueblo con casonas viejas y una estación silenciosa

Si existe un lugar en la provincia de Buenos Aires que parece extraído de un cuento europeo del siglo XIX, sin duda es Ernestina . Este pequeño pueblo, perteneciente al partido de 25 de Mayo , es uno de los secretos mejor guardados para quienes buscan vivir la experiencia de “un viaje al pasado” .

Caminar por sus calles es una experiencia surrealista: de repente, la inmensidad del campo argentino se interrumpe por un boulevard de palmeras imperiales y arquitectura neogótica que transporta al visitante a otra época. Este rincón histórico fue fundado en 1852 por el Dr. Enrique Keen , quien nombró al paraje en honor a su esposa, Ernestina Bernal .

La familia Keen tenía una visión ambiciosa respecto al pueblo, buscando alcanzar estándares de los pueblos europeos; por eso, la característica arquitectura de sus casonas antiguas . La estación de tren fue muy transitada a principios del siglo XX. Según cuenta la leyenda, incluso pasó por allí el príncipe de Gales (conocido posteriormente como Eduardo VIII) en 1925.

Con una población de 100 habitantes , es un lugar ideal para la desconexión y alejarse del ruido de las grandes ciudades. Es recomendable llevar víveres y mate, ya que solo hay un par de almacenes pequeños con horarios limitados.

Ubicada en el corazón de la provincia de Buenos Aires, Ernestina se encuentra a una distancia ideal para una escapada de un día desde la capital. A aproximadamente 170 kilómetros , se puede llegar en un viaje de 2 horas y media desde CABA .

Qué puedo hacer en Ernestina

Si bien es un lugar para ir a descansar, hay algunas visitas que no pueden faltar en tu recorrido del pueblo. La Avenida San Martín es el corazón del pueblo y es el escenario perfecto para una caminata tranquila y pintoresca. Un boulevard de tres cuadras con enormes palmeras imperiales, canteros cuidados y monumentos que le dan un aire señorial único en la región.

La joya arquitectónica de Ernestina es la Iglesia Nuestra Señora de Luján. De estilo neogótico, con vitrales traídos de Francia y una fachada que parece más propia de una aldea europea que de la llanura pampeana. Otro emblema del lugar es el Teatro Enrique Keen, un antiguo centro social y cultural que aún conserva su fachada imponente y recuerda los años de esplendor donde las compañías de teatro llegaban en tren.

Ernestina pueblo Buenos Aires 2

El Colegio pupilo Enrique Keen es otro edificio imponente que probablemente llame tu atención al visitar el pueblo. Junto con la arquitectura de las casas antiguas, ofrece una postal digna para tomar algunas fotos.

Cómo llegar a Ernestina

Para llegar desde Buenos Aires, se puede tomar la Autopista Ricchieri, seguir por la ruta 205 y continuar por la ruta provincial 30. Al llegar al paraje Forastieri, se puede optar por dos rutas posibles: doblar a la derecha por un camino de tierra de 8 kilómetros o seguir 10 kilómetros más y tomar la RP 40.

Es importante tener en cuenta el clima reciente ya que eso puede afectar el estado de las rutas al tratarse de caminos de tierra en el último tramo del viaje.