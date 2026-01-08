8 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 8 de enero

El oficial arrastra tres ruedas consecutivas descendentes. En medio de esa racha, el Ministerio de Economía anunció un nuevo REPO por u$s3.000 millones para el pago de vencimientos.

Por
El dólar oficial atraviesa la semana con tendencia bajista.

El dólar oficial atraviesa la semana con tendencia bajista.

Pexels

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda del miércoles a la baja (la tercera consecutiva), tras el anuncio del Ministerio de Economía de un nuevo REPO con bancos privados para pagar los vencimientos de deuda del 9 de enero. Los financieros, en tanto, acompañan la tendencia descendente y el blue también cae a $1.515 en las primeras jornadas de estreno del nuevo esquema cambiario, con bandas de flotación actualizadas en línea con Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El REM se refirió a las estimaciones sobre el dólar.
Te puede interesar:

REM del Banco Central: a cuánto llegará el dólar a fin de 2026 según los gurúes del mercado

La modificación dada a conocer en diciembre por el ministro de Economía, Luis Caputo, pasará a ser clave en la cotización de la divisa: las bandas dejarán de ajustarse un 1% fijo cada mes para actualizarse en base a la inflación oficial con dos meses de rezago.

Dicha medida tiene como objetivo reducir el atraso cambiario y desvincular el precio de la divisa de la dinámica inflacionaria. Además, desde el 1 de enero de 2026 rige el programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El titular del Palacio de Hacienda fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

dólar blue billetes divisas

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.434,28 para la compra y $1.485,21 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.460 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.930,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.532,48 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.494,56.

Dólar futuro

El dólar futuro se ubica en $1.487 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Economía canjeó letras dólar-linked por $3,4 billones para aliviar vencimientos de enero

Economía canjeó letras dólar-linked por $3,4 billones para aliviar vencimientos de enero

El dólar oficial y el minorista reaccionaron a la baja tras conocerse el acuerdo de un nuevo REPO.

El dólar oficial y el minorista cayeron tras el anuncio del REPO

El dólar oficial y un inicio de año calmo.

El dólar se mantuvo estable cerca de los $1.500

Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central volvió a comprar reservas después de nueve meses

Economía lanzó una licitación Dólar Linked para facilitar el roll over y reducir la incertidumbre económica

Economía lanzó una licitación dólar linked para facilitar el roll over y reducir la incertidumbre económica

El dólar oficial arrancó el año al alza.

El dólar cerró con una leve suba en el segundo día de las nuevas bandas cambiarias

Rating Cero

Esta producción deja fuertes mensajes sobre la aceptación de las diferencias y la capacidad de superación.
play

Esta serie sobre médicos tiene un agregado particular que hace sorprender a todos: cuál es y como encontrarla en Netflix

Martín Demichelis y Micaela Benítez discutiendo en un auto en Punta del Este.

La novia de Martín Demichelis aseguró que su pelea en un auto fue "una conversación como la de cualquier pareja"

La relación entre Martín Migueles y Wanda Nara estaría en crisis por una infidelidad por parte del empresario. 

Confirman que Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras seis meses de relación por "falta de confianza"

Flor Vigna.
play

Flor Vigna, picante en el medio de los rumores contra Luciano Castro: "Lo peor del infiel no es perderlo"

Griselda Siciliani.
play

Griselda Siciliani rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro: "Seguimos..."

Andrea Ghidone, Anita Martínez, Julia Calvo y Marisol Otero, las protagonistas de Ellas son tango.

Vuelve "Ellas son tango" al teatro y se suma Julia Calvo como Nelly Omar

últimas noticias

El aviónhidrante será usado junto a otros cinco aeronaves y un helicóptero

Cómo es el avión hidrante que Santiago del Estero envió para combatir los incendios en Chubut

Hace 5 minutos
Una cámara de seguridad captó el momento en que el vidrio se cae sobre Pablo. 

Palermo: tomaba un café, le cayó un vidrio de un balcón en la cabeza y se salvó de milagro

Hace 31 minutos
Estados Unidos controlará la producción de petróleo de Venezuela.

EEUU anunció su plan para reactivar la producción petrolera de Venezuela

Hace 32 minutos
El 10 y la pelota, la imagen que mejor retrata su vida.

La leyenda de Garrafa: José Luis Sánchez, del potrero a la eternidad

Hace 1 hora
play
Esta producción deja fuertes mensajes sobre la aceptación de las diferencias y la capacidad de superación.

Esta serie sobre médicos tiene un agregado particular que hace sorprender a todos: cuál es y como encontrarla en Netflix

Hace 1 hora