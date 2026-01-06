Los líderes europeos cierran filas con Dinamarca ante las amenazas de Trump de apoderarse de Groenlandia Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Pedro Sánchez y Donald Tusk se reunieron en París para expresar su respaldo unánime a la soberanía danesa sobre la isla. Por + Seguir en







"Groenlandia pertenece a su pueblo", advierte el texto firmado por los líderes de Europa.

Los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España y Polonia se reunieron este martes en París para expresar su respaldo unánime a la soberanía danesa sobre Groenlandia. El encuentro, realizado en el marco de la Coalición de voluntarios de Ucrania, sirvió de plataforma para defender "la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

A través de un comunicado conjunto con la primera ministra Mette Frederiksen, los líderes Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Pedro Sánchez y Donald Tusk respondieron a las reiteradas amenazas de Donald Trump. La declaración busca blindar el estatus de la isla tras la reciente operación militar estadounidense en Venezuela.

"Groenlandia pertenece a su pueblo", sentencia el documento oficial, subrayando que solo Copenhague y el gobierno autónomo de la isla poseen autoridad sobre el territorio. Los aliados enfatizaron que la soberanía y la integridad territorial son "principios universales" que el bloque europeo está dispuesto a defender.

El texto recuerda que Estados Unidos es un aliado esencial mediante el tratado de defensa de 1951, pero recalca que "el reino de Dinamarca es parte de la OTAN". Esta reafirmación surge como respuesta directa a las declaraciones del expresidente estadounidense, quien sugirió tomar medidas sobre la isla en un plazo de sesenta días.

Desafío a la seguridad transatlántica y el orden global Los firmantes destacaron que "la seguridad del Ártico es una prioridad para Europa y en general la seguridad internacional". En este contexto, los aliados confirmaron que aumentaron su presencia y actividades en la región para "disuadir a los adversarios" y proteger los intereses estratégicos del flanco norte.

Por su parte, Frederiksen advirtió que cualquier intento de agresión contra la isla supondría "el fin de la OTAN y el fin del sistema de seguridad" vigente desde la Segunda Guerra Mundial. La líder danesa instó con firmeza a Washington a cesar las amenazas dirigidas contra "aliados históricos" para evitar una crisis diplomática sin precedentes. Finalmente, el presidente español Pedro Sánchez recordó que "el respeto a la soberanía de los países es esencial para la paz". El mandatario calificó este principio como la "mayor lección del siglo XX" al reiterar su apoyo firme a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia frente a las recientes presiones externas.