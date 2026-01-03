Emmanuel Macron se comunicó con María Corina Machado y se comprometió por la liberación de los presos políticos en Venezuela

Después del operativo militar ordenado por Estados Unidos en el que se capturó a Nicolás Maduro, el presidente francés confirmó que mantuvo un diálogo telefónico con la lider de la oposición venezolana.

El presidente francés Emmanuel Macrón se comprometió ante la lider opositora venezolana María Corina Machado a luchar por la liberación de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro.

Durante la noche de este sábado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron , mantuvo una conversación telefónica con la líder opositora venezolana y última ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado , en la que le aseguró que se comprometía para la liberación de todos los presos políticos del país, después de que Nicolás Maduro, líder del régimen del país sudamericano, sea capturado mediante una operación militar ordenada por Estados Unidos.

"Acabo de hablar con María Corina Machado. Apoyo plenamente su llamado a la liberación y a la protección de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro", dijo Macron mediante una publicación realizada en su cuenta oficial de la red social X. Luego, agregó que "como todos los venezolanos, puede contar con el apoyo de Francia para alzar la voz en favor de una transición pacífica, democrática y plenamente respetuosa de la voluntad soberana del pueblo venezolano".

Por su parte, Machado le agradeció el gesto en otra publicación en X y volvió a pedir por la liberación de las personas que aún continúan detenidas por el régimen chavista. "La libertad de todos los presos políticos es nuestra inmediata prioridad. Le pido a los jefes de Estado y de Gobierno y a todos los demócratas del mundo que nos apoyen en esta hora decisiva", sostuvo la referente de la oposición en el país sudamericano.

"Venezuela será libre", concluyó Machado, quien en 2024 acompañó a Edmundo González en la fórmula presidencial que habría ganado las elecciones en el país , pero que el régimen de Maduro desconoció el resultado y se mantuvo en el poder hasta el último sábado por la madrugada, cuando fue depuesto por un operativo militar ordenado por Washington.

Durante este sábado, Macron fue uno de los primeros líderes mundiales que se había pronunciado a la detención de Maduro. “El pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura de Nicolás Maduro y solo puede alegrarse", aseguró el mandatario europeo. Luego, pidió que "la transición que se abre debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano. Deseamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esta transición lo antes posible".

"En estos momentos, mantengo conversaciones con nuestros socios de la región. Francia está plenamente movilizada y vigilante, en particular para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en estas horas de incertidumbre", concluyó el presidente francés en la publicación realizada en su cuenta oficial de la red social X.

Las reacciones de los mandatarios del mundo ante el ataque de Trump a Venezuela

Los presidentes de distintas partes del mundo reaccionaron a través de las redes sociales a los ataques de Estados Unidos hacia Venezuela y la captura de Donald Trump a Nicolás Maduro. Gustavo Petro, Pedro Sánchez y Gabriel Boric, entre otros, se expresaron en X.

En primer lugar, el mandatario de Colombia aseguró que rechaza “cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”. También anunció que “el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”.

Por su parte, Gabriel Boric indicó que “como gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.

El presidente de España, Pedro Sánchez, emitió un comunicado oficial y confirmaron que el Ministerio de Exteriores sigue de cerca la situación. “España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de NNUU. En este sentido, España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis”.

Por su parte, Lula da Silva consideró que se traspasó "una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional"

"Atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo. La condena al uso de la fuerza es coherente con la posición que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones".