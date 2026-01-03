La caída de Nicolás Maduro a manos de EEUU: la increíble profecía de Hugo Chávez que se cumplió 20 años después
El expresidente de Venezuela, fallecido en 2013 por una grave enfermedad había vaticinado el final del líder venezolano hace ya 20 años: "Te van a acusar de narcotraficante y te van a invadir", había asegurado.
En una de las grandes oratorias a las que acostumbraba, el exmandatario, fallecido en marzo de 2013 tras pelear con una grave enfermedad, había lanzado una profecía que incluía una operación militar similar a la que aconteció este sábado y acertó increíblemente en el triste final de Maduro.
"La nación más agresora en la historia de la humanidad. ¿Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas? Allá están Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué cosa es esa? Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega, acusándolo de narcotraficante", comenzó el líder de la llamada Revolución Bolivariana.
Además, añadió: "Y allá está preso, el que era presidente de Panamá. Yo tengo varias alertas que me llegan, incluso desde algunos espacios que no son realmente aliados; sino gente seria, preocupada, de la operación que está en marcha, diseñada en el Pentágono. Esto viene aproximándose, es una operación de varios años".
En ese mismo sentido, en el video del discurso que ya es viral en redes, Chávez anuncia al pie de la letra la invasión de EEUU a Venezuela para capturar a Maduro: "Hace varios años me lo dijo alguien: 'Te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, Chávez. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega'. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es Presidente".
En el fragmento, Chávez describe con detalle una estrategia que, según él, formaba parte del libreto histórico de Washington en América Latina: deslegitimar a los gobiernos incómodos mediante denuncias judiciales y mediáticas.
Finalmente, concluyó: "Un viaje a cualquier país del mundo y llega un comando y se lo llevó. Bueno, se trata de Estados Unidos. Invadieron Irak con la excusa de que había armas de destrucción masiva. No las hay, no las hubo, pero igual ahorcaron al Presidente sin juicio ni nada. Fidel Castro me dijo un día: 'Chávez, si a ti o a mí nos pasa eso, que nos invadan, lo último que podemos hacer es hacer lo que hizo Saddam, meterse en un hueco por allá. Hay que morir peleando, Chávez, en la primera línea de batalla'. Y es lo que yo haría. No voy a irme por el monte. Voy a morir al frente con la dignidad de un venezolano que ama este país".
Mirá la predicción de Hugo Chávez, 20 años antes de la invasión de EEUU a Venezuela
Embed
| HALLAZGO: Hace 20 años atrás, HUGO CHÁVEZ PREDIJO TODO LO QUE IBA A HACER ESTADOS UNIDOS EN VENEZUELA. El expresidente contó que iban a acusar de narcotraficante al presidente para tener la excusa de intervenir militarmente. VEINTE AÑOS DESPUÉS, SE CUMPLE LA PREDICCIÓN. pic.twitter.com/mxTlx9yMLs