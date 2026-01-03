La caída de Nicolás Maduro a manos de EEUU: la increíble profecía de Hugo Chávez que se cumplió 20 años después El expresidente de Venezuela, fallecido en 2013 por una grave enfermedad había vaticinado el final del líder venezolano hace ya 20 años: "Te van a acusar de narcotraficante y te van a invadir", había asegurado. Por + Seguir en







Maduro sucedió a Hugo Chávez en 2013, tras la muerte del expresidente. AFP via Getty Images

Estados Unidos ejecutó en la madrugada de este sábado la Operación Resolución Absoluta en Caracas, Venezuela, donde una tropa de elite logró culminó con la captura del presidente, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores en un megaoperativo sin precedentes que incluyó bombardeos estratégicos y el traslado del mandatario hacia territorio norteamericano para enfrentar un proceso judicial: 20 años antrás, el líder del chavismo, Hugo Chávez, lo había vaticinado todo.

En una de las grandes oratorias a las que acostumbraba, el exmandatario, fallecido en marzo de 2013 tras pelear con una grave enfermedad, había lanzado una profecía que incluía una operación militar similar a la que aconteció este sábado y acertó increíblemente en el triste final de Maduro.

"La nación más agresora en la historia de la humanidad. ¿Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas? Allá están Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué cosa es esa? Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega, acusándolo de narcotraficante", comenzó el líder de la llamada Revolución Bolivariana.

chavez maduro 2 Maduro fue ungido por Chávez en 2012 para ser su sucesor, cuando la salud del expresidente se deterioraba. Además, añadió: "Y allá está preso, el que era presidente de Panamá. Yo tengo varias alertas que me llegan, incluso desde algunos espacios que no son realmente aliados; sino gente seria, preocupada, de la operación que está en marcha, diseñada en el Pentágono. Esto viene aproximándose, es una operación de varios años".

En ese mismo sentido, en el video del discurso que ya es viral en redes, Chávez anuncia al pie de la letra la invasión de EEUU a Venezuela para capturar a Maduro: "Hace varios años me lo dijo alguien: 'Te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, Chávez. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega'. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es Presidente".