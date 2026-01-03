Marine Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela: "La soberanía de los Estados nunca es negociable"

La líder de derecha francesa señaló en X que el accionar e intervención del gobierno de Donald Trump representa "un peligro mortal" para el mundo y solo los ciudadanos venezolanos son quienes "deben tener el poder de definir, soberana y libremente, el futuro que desean forjar como Nación".

La líder de la derecha francesa Marine Le Pen condenó este sábado la operación militar e intervención llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela , que terminó con la detención y captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores . " La soberanía de los Estados nunca es negociable ", aseguró en su cuenta de X, donde además reclamó que solo los ciudadanos venezolanos son quienes "deben tener el poder de definir, soberana y libremente, el futuro que desean forjar como Nación".

Para Le Pen, "había mil razones para condenar al régimen de Nicolás Maduro: comunista, oligárquico y autoritario, había impuesto un manto de opresión a su pueblo durante demasiados años, hundiendo en la miseria a millones de venezolanos, cuando no los obligaba al exilio".

"Pero hay una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de instaurar en Venezuela. La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada", alertó la representante de la extrema derecha en Francia.

Sobre este punto, alertó Le Pen que "renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier Estado, equivaldría a aceptar nuestra propia servidumbre mañana".

Il existait mille raisons de condamner le régime de Nicolas Maduro : communiste, oligarchique et autoritaire, il faisait peser sur son peuple, depuis de trop longues années, une chape de plomb qui a plongé des millions de Vénézuéliens dans la misère - quand il ne les contraignait…

"Esto sería un peligro mortal, sobre todo cuando el siglo XXI ya presencia importantes convulsiones geopolíticas que proyectan una sombra permanente de guerra y caos sobre la humanidad. Ante esta situación, solo podemos esperar que el pueblo venezolano tenga voz lo antes posible. Son ellos quienes deben tener el poder de definir, soberana y libremente, el futuro que desean forjar como nación", concluyó en su publicación, que se sumó a una serie de posteos de diferentes mandatarios y líderes mundiales.

Emmanuel Macron: "El pueblo venezolano ahora está libre"

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró el accionar estadounidense al señalar en X que "el pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura de Nicolás Maduro y sólo puede alegrarse".

"Al tomar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha socavado gravemente la dignidad de su propio pueblo. La próxima transición debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano", agregó el mandatario, quien espera que "el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esta transición lo más pronto posible".

Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir.



En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple.



— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 3, 2026

"Actualmente estoy en conversaciones con nuestros socios en la región. Francia está totalmente movilizada y vigilante, especialmente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en estos tiempos de incertidumbre", concluyó.

Javier Milei celebró la operación de EEUU en Venezuela: "Estamos viendo la caída de un dictador"

"La libertad avanza. Viva la libertad carajo", escribió Milei en su cuenta de X, luego de conocerse el ataque estadounidense en el territorio venezolano. La reacción del jefe de Estado está en paralelo con la postura contra el Gobierno con base en Caracas, que mantuvo desde que asumió en la Casa Rosada en diciembre de 2023. Hace pocos días, se había referido como una “dictadura atroz e inhumana”.

"Estamos viendo al caída de un dictador, que venía trampeando las elecciones. En las últimas fue derrotado fuertemente y quiso quedarse aferrado al poder", describió luego Milei a través de una comunicación con LN+.

"Estados Unidos hace esta operación porque es un narco terrorista. Ha tenido interferencias en otros países como Bolivia. Digamos, tiene como fuente de ingresos al narcotráfico y también ha financiado a Hamás, a las guerrillas de Colombia, participó en operaciones de lavado de dinero", indicó Milei.