Araceli González contó cómo hizo las pases con Adrián Suar: "Si me responde, avanzo"

La reconocida actriz relató en detalle los momentos previos a iniciar las conversaciones de reconciliación con su ex y padre de su hijo. Además, aclaró que su actual pareja, Fabián Mazzei, siempre estuvo al tanto de todo.

Araceli González explicó cuál fue el momento clave en el que retomó el vínculo con Adrián Suar, expareja y padre de su hijo, Toto Kirzner, tras años de distanciamiento. La actriz confirmó que actualmente tiene una excelente relación con el productor y advirtió que Fabián Mazzei , su marido, apostó por la reconciliación "desde el día uno".

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En una charla telefónica con Denise Dumas en el programa LAM, de América TV, la artista reconoció que no fue un proceso fácil, pero que hoy mantiene una buena relación con Suar, con quien se mostró en una función de la obra teatral Sottovoce en la que también estuvo presente su hija, Florencia Torrente.

González se explayó sobre los motivos detrás de 20 años de una relación trunca con el actor. "Cuando murió el papá de mi hija, que fue tan sorpresivo y tan tremendo y un golpe para todos, fue un año de sobrellevar el duelo de mi hija con todo lo que eso significa. En el medio tenía que seguir resolviendo los temas con Adrián, que íbamos, que volvíamos, juicio, todo lo que saben que es espantoso, no hay nada más feo, y la verdad es que no había nunca encuentro con él", señaló.

La actriz recordó cuando rompió en llanto en el programa de Mirtha Legrand y respondió a quienes atribuían su quiebre a su ruptura con el productor. "Cuando lloré en lo de Mirtha, es lo peor que me pasó en mi vida. No me gustó nunca mostrarme vulnerable y tiene que ver con un montón de ítems que no es solo Adrián Suar", sostuvo la madre de Toto y Florencia.

Desde entonces, Araceli encontró el rumbo y pudo enfocarse en ella. "A partir de ahí yo hice un trabajo muy intenso, porque odiaba verme, era lo peor de mi vida, y empecé a hacer un trabajo muy intenso y un día baja la ficha, el corazón hace un click, la mente también", afirmó y agregó: "Yo le mando un 'Hola' a Adrián y si me responde, avanzo para reconciliar".

Ante la repregunta de los panelistas de LAM, la actriz ratificó su accionar, que estableció un nuevo comienzo para ambos referentes del espectáculo argentino. "Sí, mandé un 'Hola' y no estoy mintiendo, él lo va a poder decir, mandé un 'Hola' y él dijo 'Hola' y a partir de ahí empezó una conversación maravillosa en enero", aclaró González.

Qué dijo Araceli González sobre la supuesta crisis con Fabián Mazzei

Sobre el vínculo con su actual marido, Fabián Mazzei, la actriz fue contundente y confirmó que siempre estuvo al tanto de todo. "Obviamente que todo esto mi pareja lo sabe y desde el día uno quiso que estemos reconciliados. Es una persona que, además, a mi hijo siempre le ha dado todo, siempre presente y siempre lo acompañó", remarcó.

Araceli González Araceli González junto a su actual marido, el actor Fabián Mazzei. Redes sociales

En ese marco, refutó los rumores de crisis y relativizó las versiones que hablaban de posible separación. "No estamos en crisis; sí nos peleamos mucho con la empresa, es una mierda eso, pero está todo bien. Está todo perfecto, estamos en el mejor momento y sabíamos que quizás podía pasar esto", relató en relación a la reconciliación con Suar.