Pánico en Los Ángeles: Sabrina Carpenter pidió una orden de alejamiento contra un acosador

El sospechoso, identificado como William Applegate, quiso ingresar a la mansión de la cantante en California. Ella lo calificó como un total desconocido.

La artista estadounidense fue acosada por un hombre que violó el vallado de seguridad de su vivienda.

Sabrina Carpenter puso una denuncia contra un fanático que la acosó sistemáticamente en su casa de Los Ángeles, en Estados Unidos, luego de que el hombre de 31 años intentó entrar a su residencia por la fuerza.

La cantante estadounidense de 27 años solicitó formalmente una orden judicial contra William Applegate, a quien describió como un total desconocido y aseguró que no tiene ningún interés en conocerlo.

Según el canal ABC7, el asedio comenzó el pasado 23 de mayo cuando el acusado se presentó en la mansión de la artista en California, saltó la valla perimetral de seguridad e intentó forzar la puerta principal para ingresar a la vivienda.

Ante el llamado de Carpenter, la Policía fue al lugar, detuvo a Applegate y lo acusó por allanamiento de morada. Después de estar detenido por 24 horas, el individuo regresó a la mansión y permaneció merodeando el lugar durante varias horas.

Al día siguiente, el 25 de mayo, quedó grabado en las cámaras de seguridad del domicilio, donde se ve un hombre de pelo largo. Las imágenes forman parte de la denuncia. Medios como Billboard y TMZ detallaron que el hostigador deberá declarar ante la Justicia el próximo 18 de junio.

Sabrina Carpenter deslumbró en el Festival Coachella

Sabrina Carpenter sacudió el festival Coachella conMadonna como invitada de lujo. La "Reina del Pop" apareció en el set de la cantante estadounidense ante más de 100 mil fanáticos para acompañarla en un tema a capela. Las dos artistas cantaron ante más de 100 mil personas en el Empire Polo Club, donde el público vibró con Strike the pose y Vogue.