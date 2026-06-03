Barby Franco y el escalofriante recuerdo de su padre: "Para mi era normal que mi papá me pegue"

La mujer de Fernando Burlando habló en Lo de Pampita y reveló detalles estremecedores de su infancia en la villa 21-24, junto a sus padres.

Barby Franco durante una entrevista con Pampita en el ciclo de Infobae, la modelo charló sobre su infancia, lo que la hacia feliz y luego conmovió al describir como era vivir junto a su papá: "me daba pánico", testimonio que generó conmoción entre sus seguidores.

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En más de una oportunidad, Barby se refirió sobre las dificultades que tuvo que atravesar durante su infancia: desde no tener para comer, hasta retratar el duro recuerdo que tiene de su papá, a quien recuerda como un hombre violento y con problemas de alcoholismo.

La mamá de Zarah Burlando comenzó recordando sus primeros años en la Villa 21-24, donde vivió hasta los seis años junto a su familia: “Vivimos en la Villa 21-24 hasta mis seis años, calle de tierra y pared de chapa. Yo era feliz, la pasaba bomba, pero no había ni baño de agua caliente, era agua helada con 2 grados”, recordó con una sonrisa.

Pese a las dificultades que atravesó, recuerda lo incondicional que fue con su mamá, “dentro de todo yo fui feliz, no recuerdo cosas feas o raras. Era una comunidad que solamente quería trabajar, nunca vi cosas raras. Mi mamá es mi todo, mi sostén. Siempre tapó todo con amor, y cuando digo todo es todo”, declaró totalmente conmovida.

Embed - Infobae on Instagram: "BARBY FRANCO EN #LODEPAMPITA: “ERA NORMAL QUE MI PAPÁ, EN VEZ DE DARME UN ABRAZO, ME PEGUE” La panelista y modelo habló sobre su infancia atravesada por la violencia de su padre. También recordó el momento en que lo detuvieron y lo que sintió en ese instante. Mirá la entrevista completa de #LoDePampita con Caro Ardohain en @infobae -link en bio-"

Sin embargo, la azafata no pudo evitar recordar cómo era vivir en el mismo hogar que su papá a quien lejos de sentirse querida, su figura le generaba miedo, “las dos le teníamos pánico a mi papá, mucho. Hoy, de grande y con muchos años de terapia, entendí que lo que tenía mi papá es una enfermedad, era adicto al alcohol”, contó la modelo.

Uno de los testimonios más fuertes fue cuando revelo que con el pasar de los años ella habia naturalizado todos esos actos que hoy, reconoce, le generaron traumas, “para mí era re normal que mi papá desayune, almuerce y meriende vino o cerveza. Hubo situaciones que yo veía como normales, que en vez de darme un abrazo me pegue”.

“Cuando cumplí 14 años, el colegio me empezó a cuidar mucho porque yo iba sin dormir y con moretones. Me dijeron que como institución me querían cuidar. Mi mamá era muy sumisa, muy tímida y no agarraba la iniciativa. Yo la ayudé con eso”, recordó.

En ese contexto, describió a su madre como una mujer trabajadora, “mi mamá trabajaba mucho y no le daba la plata a mi papá porque él no ayudaba. Yo, a los 9 años, tenía que salir a laburar para poder comer”.

Pese a todo un dato sorprendió a la conductora, según relató un conocido se contactó con Burlando, que hasta ese momento no estaba en su vida, “El tipo nos mandó un móvil y a mi casa cayó Prefectura, Gendarmería, la Policía. Fue Fernando. No estaba en mi vida, pero ya estaba en mi vida”, declaró emocionada.

El día que Barby Franco sintió alivio

La modelo visiblemente movilizada, describió el día más liberador de su vida: cuando vio cómo se llevaban detenido a su progenitor, “se lo llevaron preso y nunca sentí tanta paz y felicidad como el momento en el que se lo estaban llevando. Estaba muy feliz por eso. Él estaba borracho. Hace 10 años que no tengo contacto con mi papá. Yo intenté, pero del otro lado no había interés. Decidí cortar ahí, me dolió mucho, pero me merecía una vida en paz”, describió.

Actualmente, Barbara tiene una vida completamente distinta, la modelo disfruta de su pequeña hija Sarah, fruto de su amor con el abogado Fernando Burlando y junto a su madre, a quien define como una heroína, "por suerte hoy en día estamos las tres, con Sarah, chochas”, y continuó “Soy una bendecida. Disfruto la vida que nos merecemos”.