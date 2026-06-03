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Quini 6: los resultados del sorteo 3.379 del miércoles 3 de junio de 2026

Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad 'Siempre Sale' repartió alegría entre 32 apostadores, que embolsaron $11.897.219 cada uno.

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Estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de junio de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de junio de 2026.

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El sorteo 3.379 del Quini 6 de este miércoles 3 de junio repartió premios millonarios para decenas de apostadores en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: 32 jugadores acertaron cinco números en el sorteo de la modalidad "Siempre Sale" y se llevaron más de $11 millones, cada uno.

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El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 3 de junio de 2026

Números ganadores: 07 - 08 - 23 - 26 - 27 - 28

6 aciertos: vacante. Premio: $1.100.000.000

5 aciertos: 25 ganadores. Premio: $1.696.739

4 aciertos: 1.734 ganadores. Premio: $7.338

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 3 de junio de 2026

Números ganadores: 14 - 22 - 24 - 27 - 28 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $1.100.000.000

5 aciertos: 16 ganadores. Premio: $2.651.154

4 aciertos: 1.274 ganadores Premio: $9.988

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 3 de junio de 2026

Números ganadores: 07 - 14 - 23 - 33 - 40 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $972.712.508

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 3 de junio de 2026

Números ganadores: 06 - 09 - 14 - 16 - 25 - 43

5 aciertos: 32 ganadores. Premio: $11.897.219

Pozo extra: resultado del miércoles 3 de junio de 2026

Números ganadores: 07 - 08 - 14 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 33 - 40 - 42

6 aciertos: 122 ganadores. Premio: $1.639.344

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.380 del Quini 6 se realizará el domingo 7 de junio a las 21.15. Pozo estimado: $5.400.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

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