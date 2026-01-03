Intervención militar de Estados Unidos en Venezuela: protestas contra Trump en Nueva York y la Casa Blanca Decenas de manifestantes y partidarios de Nicolás Maduro se congregaron en diferentes puntos neurálgicos de Estados Unidos, con mensajes como "No War" y "Apoyemos la Revolución Bolivariana". Por + Seguir en







Protestas en la Casa Blanca, uno de los puntos

Diferentes movilizaciones se desarrollaron en lugares emblemáticos como Times Square en Nueva York, Chicago, la Casa Blanca en Washington DC y diversos ayuntamientos y capitolios estatales en contra de la intervención militar de EEUU contra Venezuela, que finalizó con la captura del presidente Nicolás Maduro y la esposa Ciclia Flores con la consigna "No War" y "Apoyemos la Revolución Bolivariana".

En Nueva York, uno de los Estados más opositores de la gestión Trump, partidarios del exmandatario venezolano se manifestaron con banderas soviéticas rojas, sosteniendo carteles que expresaban "Liberen a Maduro" y "Apoyemos la Revolución Bolivariana", mientras coreaban "EEUU secuestró al presidente de Venezuela", condenando el ataque estadounidense como un acto ilegal destinado a apoderarse del petróleo del país caribeño.

Otra de las imágenes sorprendente fueron las manifestaciones en la Casa Blanca, cuando un grupo numeroso se acercó al edificio con pancartas con la leyenda "No War", "Stop Bombing", "No blood for oil", entre otras frase contra la avanzada armamentística liderada por el republicano Donald Trump.

Las protestas fueron pacíficas y no se reportaron incidentes entre los manifestantes y la Policía de los distintos Estados donde se llevaron a cabo las movilizaciones contra la intervención militar en Venezuela.