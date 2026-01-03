3 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Intervención militar de Estados Unidos en Venezuela: protestas contra Trump en Nueva York y la Casa Blanca

Decenas de manifestantes y partidarios de Nicolás Maduro se congregaron en diferentes puntos neurálgicos de Estados Unidos, con mensajes como "No War" y "Apoyemos la Revolución Bolivariana".

Por
Protestas en la Casa Blanca

Protestas en la Casa Blanca, uno de los puntos

Diferentes movilizaciones se desarrollaron en lugares emblemáticos como Times Square en Nueva York, Chicago, la Casa Blanca en Washington DC y diversos ayuntamientos y capitolios estatales en contra de la intervención militar de EEUU contra Venezuela, que finalizó con la captura del presidente Nicolás Maduro y la esposa Ciclia Flores con la consigna "No War" y "Apoyemos la Revolución Bolivariana".

Lula y Petro fueron algunos de los que se expresaron.
Te puede interesar:

Las reacciones de los mandatarios del mundo ante el ataque de Trump a Venezuela

En Nueva York, uno de los Estados más opositores de la gestión Trump, partidarios del exmandatario venezolano se manifestaron con banderas soviéticas rojas, sosteniendo carteles que expresaban "Liberen a Maduro" y "Apoyemos la Revolución Bolivariana", mientras coreaban "EEUU secuestró al presidente de Venezuela", condenando el ataque estadounidense como un acto ilegal destinado a apoderarse del petróleo del país caribeño.

Otra de las imágenes sorprendente fueron las manifestaciones en la Casa Blanca, cuando un grupo numeroso se acercó al edificio con pancartas con la leyenda "No War", "Stop Bombing", "No blood for oil", entre otras frase contra la avanzada armamentística liderada por el republicano Donald Trump.

Las protestas fueron pacíficas y no se reportaron incidentes entre los manifestantes y la Policía de los distintos Estados donde se llevaron a cabo las movilizaciones contra la intervención militar en Venezuela.

Mirá los videos de las protestas pro Venezuela en distintas partes de Estados Unidos

Embed
Embed
Embed
Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Qué dicen los medios sobre Trump Maduro?

La reacción de los medios del mundo al ataque de EEUU y la captura de Trump a Maduro

play

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron a Nueva York

El Consejo, compuesto por 15 miembros, se ha mostrado inactivo con el tema Venezuela durante los últimos meses.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para discutir la operación militar de EEUU

Creados en 1979, la Delta Force tenía la misión principal de realizar operaciones de rescate y brindar una respuesta al ejército estadounidense ante el aumento internacional de actos terroristas.
play

Qué es la Delta Force: la unidad de élite del ejército de Estados Unidos que capturó a Maduro

Mamdani, flamante alcalde de Nueva York, publicó un mensaje en repudio al ataque a Venezuela. 

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, se pronunció tras el ataque a Venezuela: "Es un acto de guerra"

Maduro sucedió a Hugo Chávez en 2013, tras la muerte del expresidente.

La caída de Maduro a manos de EEUU: la increíble profecía de Chávez que se cumplió 20 años después

Rating Cero

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker
play

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.
play

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. 
play

Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga

Stephen Lang y la exigente preparación física para Avatar.

La impresionante transformación de Stephen Lang para Avatar: así se ve a los 73 años

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

La cantante tendrá su documental en Netflix.
play

Netflix estrenó un nuevo documental de una figura de la música actual: de quién se trata

últimas noticias

Protestas en la Casa Blanca, uno de los puntos

Intervención militar de EEUU en Venezuela: protestas contra Trump en Nueva York y la Casa Blanca

Hace 45 minutos
Nicolás Maduro fue fotografiado una vez capturado por las Fuerzas estadounidenses.

Actualizaron la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro: cuáles son los delitos que se le atribuyen

Hace 50 minutos
play

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron a Nueva York

Hace 58 minutos
El Consejo, compuesto por 15 miembros, se ha mostrado inactivo con el tema Venezuela durante los últimos meses.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para discutir la operación militar de EEUU

Hace 1 hora
play
Creados en 1979, la Delta Force tenía la misión principal de realizar operaciones de rescate y brindar una respuesta al ejército estadounidense ante el aumento internacional de actos terroristas.

Qué es la Delta Force: la unidad de élite del ejército de Estados Unidos que capturó a Maduro

Hace 2 horas